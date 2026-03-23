여주시, 경력이음 실전 취업 교육생 모집 

[여주=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 여주시가 경력보유 여성의 성공적인 재취업을 지원하기 위해 '경력이음 실전 취업 전략' 교육생을 모집한다고 23일 밝혔다.
이번 교육은 채용시장 변화에 대한 이해를 높이고 개인의 취업역량을 객관적으로 파악해 강점을 활용한 맞춤형 취업 전략 수립을 지원하기 위해 마련됐다.
모집 대상은 여주시 관내에 거주하는 30세부터 54세까지의 미취업 여성이며 모집 기간은 오는 4월 9일까지다.
신청은 여주일자리센터(세종로 14번길 18, 중앙프라자 5층)를 방문 접수할 수 있으며 선착순으로 마감된다.
교육 기간은 오는 4월 13일부터 4월 14일까지 총 6시간에 걸쳐 여주일자리센터에서 진행된다.
교육 과정은 실무 중심으로 구성되어 1일차에는 채용 트렌드 변화 이해, 직업심리 검사 실습, 나의 취업 설계가 진행되며 2일차에는 이력서 작성 전략, 실전 자기소개서 작성, 합격을 위한 면접 전략 교육이 이뤄진다.
여주시 관계자는 "경력보유 여성들이 이번 교육을 통해 자신의 강점을 재발견하고 취업에 한 걸음 더 다가갈 수 있기를 바란다"며, "많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.
observer0021@gmail.com