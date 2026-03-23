부산교육청, 공립유치원 교원 대상 '소통 간담회' 개최

정책 신뢰도 제고·협력 체계 구축
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 오는 24일부터 다음달 3일까지 5개 교육지원청별로 '2026 상반기 공립유치원 교원 소통 간담회'를 개최한다고 23일 밝혔다.
이번 간담회는 학기 초 '지구별 자율장학'과 연계해 운영하는 이번 소통의 장은 공립유치원 현장의 의견을 정책에 반영하고 교육청과 유치원 간의 유기적인 협력을 위해 마련했다.
지난해 병설유치원을 대상으로 진행했던 간담회를 올해는 단설유치원을 포함한 공립유치원 전체로 확대해 보다 균형 있는 현장 의견을 청취하고 지원 방안을 모색할 계획이다.
간담회에서는 지난해 제안된 현장 의견들이 실제 정책에 어떻게 반영되었는지 결과를 공유하여 정책에 대한 신뢰도와 이해도를 높인다.
또 단설·병설 유치원의 서로 다른 운영 여건을 고려해 제기되는 요구 사항을 살펴, 공립유치원 운영 전반의 내실화를 도모한다.
시교육청은 수렴된 의견을 바탕으로 현장 중심의 지원 방향을 수립하고 공립유치원 교원들과의 지속적인 협력 체계를 이어갈 예정이다.
김석준 교육감은 "공립유치원 교원들과 정책 방향을 공유하고 현장의 고민을 함께 나누는 자리"라며 "공립유치원이 보다 안정적이고 발전적으로 운영될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
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