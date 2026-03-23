여주시, 신청사 건립 기공식 준비보고회 개최

[여주=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 여주시가 '여주시 신청사 건립 공사 기공식'의 성공적인 개최를 위한 준비보고회를 개최했다고 23일 밝혔다.
이날 보고회에서는 부서장 및 읍․면․동장이 참석한 가운데 건설과장이 오는 26일 개최될 기공식 행사 진행 사항을 보고하고 원활한 행사 진행을 위한 점검 사항과 부서별 협조 사항을 논의했다.
특히 시는 교동 역세권 부지 내 임시주차장에서 가업동 행사장까지의 도보이동에 따른 불편을 최소화하기 위한 임시 주차장 조성, 보행로 정비와 안내 요원 배치 등 다양한 대책이 집중적으로 다뤘다.
여주시 관계자는 "이번 기공식이 시민들의 오랜 숙원사업인 신청사 건립을 기념하는 중요한 행사인 만큼 모든 참석자가 불편 없이 행사에 참여할 수 있도록 최선을 다해 준비하고 있다"고 밝혔다.
한편 여주시 신청사 건립공사 기공식은 오는 26일 오전 10시 가업동 신청사 건립 부지에서 개최될 예정이며 임시주차장 위치는 교동 654-15번지 일원이다.
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