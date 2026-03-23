부산교육청, 유보통합 추진 기본계획 발표…50억 원 투입

보육업무 이관 모델 및 보강인력 배치

무상교육비와 돌봄서비스로 양육 지원



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 유치원과 어린이집 간 교육·보육 격차 해소를 위해 50억 원 규모 특별교부금을 투입하고 유보통합 정책을 본격 추진한다고 23일 밝혔다.

시교육청은 이날 '2026년 유보통합 추진 기본계획'을 발표하고, 시범사업과 돌봄체계 구축을 중심으로 실행 기반 마련에 착수했다.

유보통합 추진을 위해 부산시와 협력체계를 지속적으로 유지하고, 보육업무의 안정적인 이관 기반을 강화할 계획이다.

부산시교육청이 유치원과 어린이집 간 교육·보육 격차 해소를 위해 50억 원 규모 특별교부금을 투입하고 유보통합 정책을 본격 추진한다. 사진은 부산시교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

보육행정 및 재정 구조 분석을 통해 부산형 보육업무 이관 모델을 마련하고, 확대 배치한 유보통합 보강인력을 통해 교육지원청 중심의 구·군 단위 보육사업 추진현황, 교육·보육 여건 모니터링, 현장 의견 수렴 등에도 나서기로 했다.

영유아 교육·보육의 질적 수준을 높이기 위한 정책도 함께 추진할 계획이다. 주요 내용은 ▲유보통합 시범기관 운영 ▲ 토요형 돌봄 거점기관 운영▲유치원–어린이집 공동 문화예술체험 프로그램 운영에 들어간다.

또 ▲개정 표준보육과정(0~2세) 연수 및 컨설팅 지원 ▲어린이집 교원 역량 강화 현장지원자료 지원 ▲영유아 정서·심리 지원(찾아가는 마음돌봄 상담, 마음자람 인성교육 등) ▲유치원-어린이집 안심환경 조성 등이다.

2024년 6월 보건복지부가 담당하던 영유아보육업무가 교육부로 이관되면서 중앙정부 차원에서는 관리체계가 일원화되었으나, 지방에서는 아직 교육청과 지방자치단체의 이원화 구조가 유지되고 있다.

시교육청은 어린이집 대상 시범사업을 추진하며, 사업 참여 어린이집을 대상으로 부산시와 협력해 합동 컨설팅을 실시하는 등 현장 지원을 강화해 나갈 계획이다.

올해부터 학부모의 부담을 줄이기 위해 사립유치원 무상교육비(월 19만 원)와 어린이집 보육료 추가 지원(월 6만 원)을 시행하고, 저녁·토요 돌봄 등 돌봄서비스도 병행해 양육·돌봄의 지속가능성을 높일 방침이다.

김석준 교육감은 "유보통합은 모든 영유아에게 보다 공정하고 질 높은 교육·보육 환경을 제공하기 위한 중요한 정책"이라며 "지방 맞춤형 실행체계를 바탕으로 안정적인 유보통합을 추진해 나가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com