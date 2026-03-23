코웨이, 세계 물의 날 맞아 ′업사이클링 클래스′ 진행

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 베스트 라이프 솔루션 기업 코웨이는 '세계 물의 날(3월 22일)'을 맞아 임직원 대상 환경 교육 및 업사이클링 클래스를 진행했다고 23일 밝혔다.
'세계 물의 날'은 물 부족과 수질 오염에 대한 경각심을 높이고 세계적으로 물의 소중함에 대한 인식을 제고하기 위해 유엔(UN)이 지난 1993년 지정한 기념일이다.
코웨이는 이번 '세계 물의 날'을 맞아 임직원들이 일상 속 물 절약과 환경 보호의 중요성을 되새길 수 있도록 환경 교육과 업사이클링 클래스를 마련했다.
이번 프로그램에서는 자원 순환의 중요성을 주제로 한 환경 교육을 통해 폐소재의 가치와 친환경 생활 실천의 의미를 공유했다. 이어 임직원들은 버려지는 자투리 가죽을 활용한 텀블러백 제작 활동에 참여하며 업사이클링을 직접 체험했다.
임직원들은 텀블러백을 제작하며 자원 순환의 가치를 체감하고, 일회용 컵 소비를 줄이기 위한 텀블러 사용 실천의 의미를 되새겼다. 임직원이 제작한 텀블러백은 효창종합복지관에 기부될 예정이다.
코웨이 관계자는 "세계 물의 날을 계기로 임직원들이 물의 소중함과 환경 보호의 중요성을 함께 되새길 수 있도록 이번 프로그램을 마련했다"며 "앞으로도 환경 보호와 자원 순환의 가치를 확산할 수 있는 다양한 활동을 지속적으로 이어갈 것"이라고 말했다.
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