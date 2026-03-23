KB국민카드, 2026년 두산베어스 홈경기 입장권 할인

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 2026년 프로야구 시즌을 맞아 두산베어스 홈경기 관람객을 대상으로 입장권 할인 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.

이번 이벤트는 두산베어스 홈경기 입장권을 결제하면 레드석과 외야석에 한해 2026원 할인을 제공한다.

KB국민카드 신용 및 체크카드 회원 대상으로 경기당 1인 1매에 한하여 제공되며, 현장 구매 및 온라인 예매 모두 적용 가능하다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 2026년 프로야구 시즌을 맞아 두산베어스 홈경기 관람객을 대상으로 입장권 할인 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다. [사진=KB국민카드] 2026.03.23 yunyun@newspim.com

KB국민카드는 4월부터 8월까지 매월 하루를 'KB Pay 데이'로 지정해 특별 할인 혜택도 제공한다.

'KB Pay 데이'에 KB Pay로 홈경기 입장권을 결제하면 선착순 2026명을 대상으로 레드석과 외야석 티켓을 2026원 추가 할인이 적용된다.

'KB Pay 데이' 할인은 1경기 1인 1매 한정이며, 1매 기준 상시 할인과 중복 적용은 불가하다. 단 입장권 2매 결제하는 경우 1매는 상시 할인, 1매는 'KB Pay 데이' 할인을 각각 적용받아 최대 4052원의 할인 혜택을 받을 수 있다.

'KB Pay 데이'는 총 5회에 걸쳐 4월 9일 두산 VS 키움전, 5월 28일 두산 VS KT전, 6월 18일 두산 VS KT전, 7월 9일 두산 VS SSG전, 8월 6일 두산 VS NC전에 진행된다.

KB국민카드 관계자는 "야구 팬들이 보다 경제적으로 야구 경기를 즐길 수 있도록 이번 시즌 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 스포츠와 일상을 잇는 차별화된 마케팅 활동을 지속적으로 선보일 예정"이라고 말했다.

한편 KB국민카드는 두산베어스 구단과 협업해 팬 맞춤 혜택을 담은 '두산베어스 KB카드'를 선보이고 있다. 두산베어스 홈경기 티켓과 공식 굿즈 구매 시 최대 50%할인, 잠실야구장 식음료 20% 할인 혜택을 제공하며 OTT구독·편의점·배달앱 등 일상 생활 영역에서도 다양한 할인 서비스를 제공한다.

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