전북, 농촌인력지원 상황실 가동…농번기 인력난 대응 강화

중개센터·계절근로자 연계로 현장 인력 지원 확대
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북자치도가 본격적인 농번기를 앞두고 농촌 인력난 해소를 위한 대응 체계를 본격 가동했다.
도는 23일 농촌 인력 수급의 체계적 관리와 적기 지원을 위해 '농촌인력지원 상황실' 현판식을 열고 운영에 들어갔다고 밝혔다.
상황실은 분산돼 있던 인력 지원 기능을 일원화하고 도와 시·군, 농협 등 유관기관 간 협력체계를 강화해 농번기 인력 수급에 선제적으로 대응하기 위해 마련됐다.
이날 현판식에는 김관영 전북자치도지사를 비롯해 김성훈 농협중앙회 전북지역본부장, 허수종 샘골농협 조합장, 황양택 농어업·농어촌위원회 위원장 등이 참석해 협력 의지를 다졌다.
상황실은 농번기 인력 수요와 공급을 실시간으로 관리하고, 농촌인력중개센터 운영 지원과 도시 인력 일손돕기, 외국인 계절근로자 활용 등 인력 수급 전반을 총괄하는 컨트롤타워 역할을 수행한다.
특히 농가의 인력 부족 상황을 신속히 파악해 필요한 인력을 적기에 투입함으로써 농작업 차질을 최소화할 것으로 기대된다.
도는 인력 공급 기반도 확대한다. 농촌인력중개센터를 전국 최대 규모인 53개소로 운영하고, 외국인 계절근로자도 전년 대비 약 52% 늘어난 1만 2,752명을 확보해 연인원 135만 명 수준의 인력을 지원할 계획이다.
이를 통해 중개센터와 계절근로자 제도를 연계한 집중 지원체계를 구축하고 농촌 인력 수급 불균형 해소에 나선다는 방침이다.
김관영 도지사는 "농촌 인력 부족은 현장에서 가장 시급한 과제"라며 "관계기관과 협력을 강화해 농번기 인력 수급에 차질이 없도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com