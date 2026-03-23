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[LPGA] 김효주, 와이어 투 와이어 우승으로 통산 8승 장식

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포티넷 파운더스 최종일... 코르다 맹추격 따돌려 1타 차 우승
11년 만에 대회 정상 탈환... 이미향 이어 한국 선수 시즌 2승
김세영·임진희·유해란·김아림 등 한국 선수 5명 톱10에 올라

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 임성재는 와이어 투 와이어 우승에 실패했지만 김효주는 넬리 코르다(미국)의 맹추격을 따돌리고 와이어 투 와이어 우승으로 통산 8승을 장식했다.

세계랭킹 8위 김효주가 23일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샤론 하이츠 골프&컨트리클럽(파72)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 포티넷 파운더스컵 최종 라운드에서 1오버파를 기록해 최종 합계 16언더파 272타로 우승했다. 1라운드부터 단독 선두를 지킨 끝에 코르다(미국·15언더파)를 1타 차로 따돌리고 우승컵을 안았다. 우승 상금은 45만달러(약 6억7000만원)다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 23일(한국시간) LPGA 투어 포티넷 파운더스컵 최종 라운드에서 우승한 김효주. [사진=LPGA] 2026.03.23 psoq1337@newspim.com

이날 김효주의 우승 과정은 '골프의 희비극'을 보는 듯 기승전결이 뚜렷했다. 무려 5타 차 선두로 최종 라운드를 출발한 김효주는 전반 이븐파에 그치며 4타를 줄인 코르다에게 1타 차까지 쫓겼다. 10번 홀(파5)에서 코르다가 버디를 잡으면서 한때 공동 선두를 허용, 역전패의 그림자가 드리워졌다.

이어 11번 홀(파4)에서 약 1m 버디를 넣고 다시 리드를 잡아 '새드 엔딩'의 분위기를 바꿨다. 13번 홀(파3)에서는 '우승의 복선'이 깔렸다. 그린 주위에서 시도한 내리막 칩샷이 홀컵을 지나 그린 밖으로 나갈 만큼 컸지만 다행히 깃대를 맞고 멀리 튀지 않아 파를 지키는 행운이 따랐다.

14번 홀(파4)에선 약 4m 슬라이스 라인의 버디 퍼트를 떨어뜨려 2타 차로 달아나며 코르다의 추격에 찬물을 끼얹었다. 16번 홀(파4) 보기로 다시 간격이 줄었지만, 17번 홀(파3)에서 코르다가 1m도 안 되는 파 퍼트를 놓치면서 다시 2타 차로 벌어져 승부의 추가 기울었다. 18번 홀(파5)에서 김효주의 티샷은 벙커에, 세 번째 샷은 그린 사이드 벙커에 연거푸 빠졌지만 코르다가 버디 퍼트를 놓쳐 파에 그쳤고 김효주는 보기로 막아 1타 차 우승이라는 '해피 엔딩'으로 막을 내렸다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김효주. [사진=LPGA] 2026.03.23 psoq1337@newspim.com

이번 우승으로 김효주는 2015년 이 대회 우승 이후 11년 만에 같은 대회 타이틀을 되찾았다. 지난해 5월 한국에서 열린 레이디스 유러피언투어(LET) 아람코 챔피언십 이후 10개월 만에 다시 우승컵을 품에 안았다. LPGA로 따지면 지난해 3월 포드 챔피언십 이후 1년 만의 정상 복귀이며 통산 세 번째 와이어 투 와이어 우승이다. 그는 2022 롯데 챔피언십과 2023 애센던트 LPGA에서 나흘 연속 선두를 유지하며 우승했다. 

김효주는 LPGA 통산 8승 이상을 거둔 여덟 번째 한국 선수가 됐다. 박세리(25승), 박인비(21승), 고진영(15승), 김세영(13승), 신지애(11승), 최나연(9승), 박희정(8승)에 이어 이름을 올렸다. 올 시즌 LPGA 투어에서는 이미향에 이어 두 번째 한국 선수 우승자다. 한국은 2020년 이후 처음으로 시즌 첫 5개 대회에서 2승을 합작했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김효주가 23일(한국시간) LPGA 투어 포티넷 파운더스컵 우승 트로피를 들고 환하게 웃고 있다. [사진=LPGA] 2026.03.23 psoq1337@newspim.com

김효주는 경기 후 "공동 선두를 허용하면서 힘들 것 같다는 생각했다. 그래도 우승해서 기분 좋다"며 "13번 홀에서 파를 지키기 어려워 보였는데 공이 깃대를 맞아 운이 너무 좋았다"고 돌아봤다.

이날 한국 선수들이 리더보드 상위권을 채웠다. 김세영과 임진희가 공동 3위(11언더파 277타), 유해란이 공동 5위(10언더파 278타)에 올랐고, 김아림이 공동 12위(9언더파 279타), 최혜진은 세계 1위 지노 티띠쿤(태국)과 함께 공동 14위(8언더파 280타)를 기록했다. 김효주는 곧바로 다음 주 포드 챔피언십에 디펜딩 챔피언 자격으로 출전해 대회 2연패이자 2주 연속 우승에 도전한다.

psoq1337@newspim.com

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국힘, 이진숙·주호영 '컷오프' 단행 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 6·3 지방선거 대구광역시장 후보 경선 참여 대상자로 유영하, 윤재옥, 이재만, 추경호, 최은석, 홍석준 등 6명을 최종 선정했다. 이진숙 후보와 주호영 후보는 경선배제(컷오프)됐다. 공관위는 "대구는 지금 전환점에 서 있다"며 "산업은 정체되고, 청년은 떠나고, 도시의 경쟁력은 과거의 방식으로는 더 이상 유지되기 어려운 상황"이라고 진단했다. [서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 이진숙 전 방통위원장. 2025.11.05 yooksa@newspim.com 이어 "이 위기를 극복하기 위해 필요한 것은 정치 경력의 경쟁이 아니라, 도시를 바꿀 수 있는 능력의 경쟁"이라며 "정치의 언어가 아니라, 경제정책과 산업의 언어, 통합력으로 대구를 다시 설계할 수 있는 리더십"이 필요하다고 강조했다. 공관위는 "대구는 보수의 심장"이라며 "이 심장이 멈추면 보수 전체가 멈추는 만큼, 이번 공천은 대한민국 정치 전체를 살리는 선택이어야 했다"고 설명했다. 공관위는 행정, 경제, 정책, 통합, 산업현장 경험을 갖춘 6명의 후보를 중심으로 실질적이고 미래지향적인 경쟁 구조를 만들겠다고 밝혔다. 이진숙 후보와 주호영 후보에 대해서는 "이미 각자의 영역에서 대한민국 정치의 중심을 지켜온 분들"이라며 "이 두 분의 역할이 대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다, 국회와 국가정치 전반에서 더 크게 쓰이는 것이 대한민국 전체를 위해 더 필요하다고 판단했다"고 설명했다. 공관위는 이 같은 판단에 공천 관련 여러 기준과 절차 및 정성평가도 반영했다고 덧붙였다. 공관위는 "이 결정은 결코 특정인의 배제가 아니다"라며 "오히려 배제되신 분들께 더 큰 역할을 요청드리는 책임 있는 선택"이라고 밝혔다. 김한구 후보에 대해서는 "충분한 헌신과 역량을 보여주신 분"이라면서도 "지금 대구에 필요한 것은 정치적 무게의 경쟁이 아니라, 산업을 바꿀 실행력의 경쟁"이라고 설명했다. 주호영 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB] 공관위는 경선 후보로 최종 선정된 6명에 대해 "정책과 국가운영 경험, 경제와 재정 전문성, 법과 원칙의 리더십, 그리고 기업과 현장에서 일자리를 만들어 본 실행 경험까지 대구의 산업 전환에 필요한 요소를 모두 갖춘 조합"이라고 평가했다. 공관위는 "대구가 바뀌지 않으면 보수도 바뀔 수 없다"며 "보수가 바뀌지 않으면 대한민국의 미래도 바뀔 수 없다"고 강조했다. 이어 "만약 변화를 두려워해 여기서 멈춘다면 우리는 더 이상 앞으로 나아갈 수 없다"며 "지금 필요한 것은 안정이 아니라 전환이고, 유지가 아니라 도약"이라고 밝혔다. 공관위는 "이제 누가 더 실력이 있는지, 누가 더 대구의 미래를 책임질 수 있는지에 대한 경쟁만 남았다"며 "대구 시민께서 대구의 자존과 품격, 그리고 대한민국 보수의 중심이라는 긍지를 다시 세워주시길 바란다"고 당부했다. 공관위는 대구시민이 대구와 보수의 미래를 책임질 시장 후보를 선출할 수 있도록 경선 과정을 공정하게 관리해 나갈 것이라고 밝혔다. 대구시장 경선은 총 6명의 후보자 중 토론회와 예비경선을 거쳐 2명의 경선 후보를 선정하며, 이후 경선에서 최종 후보를 선출할 예정이다. 세부사항은 확정되는 즉시 공고할 계획이다. kimsh@newspim.com 2026-03-22 19:47

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