우리이앤엘, '우리이앤엘하루틴'으로 사명 변경

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= LED(발광다이오드) 패키지 제조 전문 기업인 우리이앤엘는 '우리이앤엘하루틴'으로 사명을 변경하고 건강기능식품 사업 강화에 나선다고 23일 밝혔다.
회사 측은 이달 정기 주주총회를 통해 사명을 '우리이앤엘하루틴'로 변경할 예정이라고 전했다. 윤지용·김재민 공동대표 체제로 운영 중인 우리이앤엘은 디스플레이용 백라이트유닛(BLU), 일반 조명, 자동차용 모듈 등을 만들며 쌓아온 기술력을 바탕으로 헬스케어 사업 확장에 나서고 있다.
회사에 따르면 2021년 건강기능식품 브랜드 '하루틴'을 런칭하고 국내 최초로 리포좀 제형 기술을 도입해 흡수율 중심의 프리미엄 시장을 개척했다. 특히 올해 축구선수 손흥민을 브랜드 모델로 발탁하며 인지도 확대에 나서고 있다.
지난해에는 우리그린사이언스㈜를 편입해 원료 연구개발(R&D)부터 완제품 기획, 유통까지 전 과정을 내재화해 통합 밸류 체인을 확보했다. 이를 통해 건강기능식품 사업의 경쟁력을 한층 강화한 것으로 평가된다.
또한 우리이앤엘은 현재 미국 식물세포 바이오텍 기업 아야나 바이오(Ayana Bio)와의 협업을 통해 식물세포배양 및 천연물 소재 연구를 진행하고 있다. 아울러 소재 연구개발을 기반으로 의료용 대마 재배 및 성분 연구 등 바이오 신사업으로도 사업을 확대하고 있다.
우리이앤엘 관계자는 "앞으로 LED 패키지 사업은 고부가가치 제품 중심으로 경쟁력을 강화하는 한편, 하루틴 브랜드를 앞세워 'K-뷰티'를 넘어선 'K-헬스'의 글로벌 스탠다드로 자리매김하겠다"고 밝혔다.
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