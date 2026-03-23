우범기 전주시장 예비후보, 전주권 광역도시화 행정통합 '공약'

국가균형발전 대응·사회적 합의 기반 마련
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 우범기 전주시장 예비후보가 재선 도전의 첫 공약으로 행정통합을 통한 전주권 광역도시화 구상을 공식화했다.
우 예비후보는 23일 민선 8기에서 추진해온 완주·전주 통합을 민선 9기에는 반드시 완수하고, 김제를 포함한 통합 논의도 병행 추진하겠다고 밝혔다.
이번 1호 공약에는 시민사회와 정치권, 행정을 아우르는 공론화 과정을 거쳐 신속하게 통합 절차를 추진하겠다는 의지가 담겼다. 특히 최근 제기된 김제·전주 통합 논의에도 적극 대응하겠다는 입장이다.
우 예비후보는 행정통합이 지역 소멸 위기 속에서 선택이 아닌 필수 전략이라고 강조했다. 이재명 정부의 지역주도성장과 '5극 3특' 전략 등 국가균형발전 기조에 발맞춰 전주권 경쟁력을 높이겠다는 구상이다.
또한 행정 효율성 제고와 함께 피지컬 AI, 수소, 모빌리티, 농생명 등 첨단산업 중심의 광역 경제권을 구축해 성장동력을 강화하겠다고 밝혔다.
행정통합을 통해 도시 규모와 인프라를 확대하고, 하계올림픽 유치 기반 마련과 관광·첨단산업 육성, 공공기관 및 대형 국책사업 유치에도 나설 계획이다.
아울러 완주·전주 통합은 중단 없이 추진하고, 김제시의회 제안으로 촉발된 김제·전주 통합 논의도 속도감 있게 이어가겠다는 방침이다.
우 예비후보는 "행정통합은 전주의 미래를 위한 필수 과제"라며 "사회적 합의와 제도적 기반을 통해 반드시 실현하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com