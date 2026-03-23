고창군, 통합돌봄 연계체계 강화 추진

보건의료 서비스 연계 효율화
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군은 재택의료 기반 통합돌봄 체계 구축을 위한 협력 강화에 나섰다고 23일 밝혔다.
군은 장기요양 재택의료센터 3개소(대산연합의원, 해리현대의원, 제일가정의학과의원)와 실무 연계 체계를 강화하고 권역별 간담회를 통해 협력 방안을 구체화했다.
간담회는 지난 18일 대산면을 시작으로 23일 해리면까지 두 차례 진행됐으며 통합돌봄팀과 보건소 의약관리·방문보건팀, 읍·면 실무자, 재택의료센터 다학제팀(의사·간호사·사회복지사)이 참석했다.
회의에서는 거동이 불편한 어르신들이 '장기요양 재택의료 서비스'를 이용하면서 통합돌봄 사업을 원활히 신청할 수 있도록 지원하는 협조 방안을 중점 논의했다.
또 보건소와 의료기관 간 보건의료서비스 연계 절차를 공유하고 현장 애로사항 개선책을 모색하며 협력 체계의 실효성을 높였다.
군 관계자는 "지속적인 소통과 협력을 통해 소외 없는 돌봄 환경을 조성하고 지역에서 건강한 노후를 보낼 수 있는 통합돌봄 모델 정착에 힘쓰겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com