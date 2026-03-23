르노코리아, 필랑트 영상 매뉴얼 'e-Guide' 제공…AI 기능 사용성 강화

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 르노코리아가 3월 중순부터 고객 인도를 시작한 E세그먼트 크로스오버 '르노 필랑트(FILANTE)'의 영상형 차량 사용 매뉴얼 'e-Guide(이가이드)'를 자사의 홈페이지 및 공식 유튜브 채널에 공개했다.
르노코리아가 각 차종 별로 제공하는 e-Guide는 차량의 주요 기능들을 고객이 보다 쉽고 편리하게 이해할 수 있도록 동영상으로 사용 방법을 안내하는 콘텐츠다. 르노코리아는 점차 더 고도화되는 차량의 기능들을 고객들이 제대로 인지하고 안전하게 사용할 수 있도록 고객의 관점에서 제작한 차량 기능 정보를 지속적으로 제공할 예정이다.
르노 필랑트에 대한 e-Guide는 첨단 주행 보조 기능부터 스티어링 휠 버튼 안내, '에이닷 오토', '팁스' 등 AI 음성인식 서비스 기능까지 총 27편의 내용으로 구성됐다.
또 필랑트의 차량 안내 애플리케이션 '팁스(Tips)' 및 네이버 웨일 웹브라우저를 통해 차량 안에서도 e-Guide 이용이 가능하다. 팁스의 대표 기능인 'AI 내차 도우미'는 OpenAI의 ChatGPT에 기반한 생성형 AI 기술을 적용해 고객이 궁금해하는 차량 정보를 대화 방식으로 제공한다.
르노코리아는 필랑트 외에 그랑 콜레오스, 아르카나 등 현재 판매 중인 모든 차량에 대한 e-Guide를 자사 홈페이지 등을 통해 제공하고 있다. 또한 공식 유튜브 채널에서는 SM3, SM6, SM7, QM5, QM6 등 기존 차량의 정보도 확인 가능하다.
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