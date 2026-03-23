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엑티브온, 중국 PCHi 2026 참가 성료

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글로벌 바이어 큰 호응…중국 브랜드와 파트너십 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 클린뷰티 소재 전문기업 엑티브온은 중국 항저우에서 개최된 PCHi 2026 참가를 성황리에 마쳤으며, 전시 기간 중 글로벌 뷰티 바이어들과 심도 있는 비즈니스 미팅을 가졌다고 23일 밝혔다.

회사에 따르면 PCHi는 중국에서 화장품 및 퍼스널케어 원료 전시를 대표하는 행사로, 중국과 동아시아는 물론 세계 각국에서 찾아온 뷰티 산업 종사자 및 전문 바이어들이 주요 참관객이다.

친환경·친인류의 가치 실현을 목표로 클린뷰티 및 지속가능성의 가치에 부합하는 화장품 소재 개발을 선도하는 엑티브온은 국내 화장품용 헥산다이올 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있다. 여러 글로벌 브랜드에 클린뷰티 소재를 납품하며 국내외 뷰티 업계에서 우수한 기술력과 품질관리 능력을 가진 회사로 잘 알려져 있다.

PCHi 2026에 참석한 엑티브온 조윤기 대표. [사진=엑티브온]

엑티브온은 이번 전시에서 업사이클링 진정 소재 'A-SoothingUp RB', 고효능 엑소좀 라인 'Acxosome™ 시리즈', 안정성이 확보된 천연 색소 'UNIMAX' 등 지속가능성의 가치를 실현하는 바이오 솔루션을 선보였다. 클린뷰티 소재의 우수성을 알리며 부스를 찾은 많은 참관객과 바이어들로부터 큰 호응을 얻었다.

특히 현재 중국 뷰티 시장은 소비자 수준이 크게 향상됨에 따라 단순 브랜드 인지도보다는 성분과 효능이 실제 제품 구매로 이어지는 중요 기준으로 자리 잡았다. 중국 뷰티 브랜드가 자체 경쟁력을 강화하면서 K-뷰티 브랜드를 빠르게 추격하고 있는 상황이고, 젊은 세대를 중심으로 한 애국소비 열풍의 영향도 있어 과거와 달리 단순히 K-뷰티 브랜드에 속한다고 하여 소비자의 선택을 받기 어려운 상황이다.

이에 중국 시장을 공략하려는 K-브랜드들은 안전성과 피부과학적 효능을 내세운 고기능성 제품, 성분 트렌드에 민감한 중국 젊은층을 겨냥한 성분 효능 입증의 마케팅을 통해 차별화 전략을 모색하고 있다. 엑티브온은 다양한 고효능 기능성 원료 라인업과 함께 클린뷰티 화장품 원료의 제조부터 응용 기술에 이르는 폭넓은 특허 포트폴리오를 보유하고 있어 K-뷰티 브랜드는 물론 중국의 로컬 및 글로벌 고객사 전반의 니즈에 맞춘 솔루션 제공이 가능하다.

조윤기 엑티브온 대표는 "이번 PCHi는 중국의 뷰티 소비자들이 브랜드의 인지도가 아니라 안정성이 높은 성분 및 우수한 기술 중심의 스킨텔렉추얼(Skintellectuals) 소비로 전환하고 있음을 체감할 수 있는 기회였다"며 "뷰티 제품 구매 전에 구성 성분을 신중히 분석하고, 자연과 사람에 두루 친화적인 뷰티 소재를 원하는 수준 높고 합리적인 소비행태가 보편화될수록 엑티브온에 보다 많은 비즈니스 기회가 있을 것으로 자신한다"고 밝혔다.

 

nylee54@newspim.com

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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.   여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45
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국힘, 이진숙·주호영 '컷오프' 단행 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 6·3 지방선거 대구광역시장 후보 경선 참여 대상자로 유영하, 윤재옥, 이재만, 추경호, 최은석, 홍석준 등 6명을 최종 선정했다. 이진숙 후보와 주호영 후보는 경선배제(컷오프)됐다. 공관위는 "대구는 지금 전환점에 서 있다"며 "산업은 정체되고, 청년은 떠나고, 도시의 경쟁력은 과거의 방식으로는 더 이상 유지되기 어려운 상황"이라고 진단했다. [서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 이진숙 전 방통위원장. 2025.11.05 yooksa@newspim.com 이어 "이 위기를 극복하기 위해 필요한 것은 정치 경력의 경쟁이 아니라, 도시를 바꿀 수 있는 능력의 경쟁"이라며 "정치의 언어가 아니라, 경제정책과 산업의 언어, 통합력으로 대구를 다시 설계할 수 있는 리더십"이 필요하다고 강조했다. 공관위는 "대구는 보수의 심장"이라며 "이 심장이 멈추면 보수 전체가 멈추는 만큼, 이번 공천은 대한민국 정치 전체를 살리는 선택이어야 했다"고 설명했다. 공관위는 행정, 경제, 정책, 통합, 산업현장 경험을 갖춘 6명의 후보를 중심으로 실질적이고 미래지향적인 경쟁 구조를 만들겠다고 밝혔다. 이진숙 후보와 주호영 후보에 대해서는 "이미 각자의 영역에서 대한민국 정치의 중심을 지켜온 분들"이라며 "이 두 분의 역할이 대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다, 국회와 국가정치 전반에서 더 크게 쓰이는 것이 대한민국 전체를 위해 더 필요하다고 판단했다"고 설명했다. 공관위는 이 같은 판단에 공천 관련 여러 기준과 절차 및 정성평가도 반영했다고 덧붙였다. 공관위는 "이 결정은 결코 특정인의 배제가 아니다"라며 "오히려 배제되신 분들께 더 큰 역할을 요청드리는 책임 있는 선택"이라고 밝혔다. 김한구 후보에 대해서는 "충분한 헌신과 역량을 보여주신 분"이라면서도 "지금 대구에 필요한 것은 정치적 무게의 경쟁이 아니라, 산업을 바꿀 실행력의 경쟁"이라고 설명했다. 주호영 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB] 공관위는 경선 후보로 최종 선정된 6명에 대해 "정책과 국가운영 경험, 경제와 재정 전문성, 법과 원칙의 리더십, 그리고 기업과 현장에서 일자리를 만들어 본 실행 경험까지 대구의 산업 전환에 필요한 요소를 모두 갖춘 조합"이라고 평가했다. 공관위는 "대구가 바뀌지 않으면 보수도 바뀔 수 없다"며 "보수가 바뀌지 않으면 대한민국의 미래도 바뀔 수 없다"고 강조했다. 이어 "만약 변화를 두려워해 여기서 멈춘다면 우리는 더 이상 앞으로 나아갈 수 없다"며 "지금 필요한 것은 안정이 아니라 전환이고, 유지가 아니라 도약"이라고 밝혔다. 공관위는 "이제 누가 더 실력이 있는지, 누가 더 대구의 미래를 책임질 수 있는지에 대한 경쟁만 남았다"며 "대구 시민께서 대구의 자존과 품격, 그리고 대한민국 보수의 중심이라는 긍지를 다시 세워주시길 바란다"고 당부했다. 공관위는 대구시민이 대구와 보수의 미래를 책임질 시장 후보를 선출할 수 있도록 경선 과정을 공정하게 관리해 나갈 것이라고 밝혔다. 대구시장 경선은 총 6명의 후보자 중 토론회와 예비경선을 거쳐 2명의 경선 후보를 선정하며, 이후 경선에서 최종 후보를 선출할 예정이다. 세부사항은 확정되는 즉시 공고할 계획이다. kimsh@newspim.com 2026-03-22 19:47

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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