박형준 부산시장, '자활 두배로 성장' 선언…"지원·자부심·매출 두배로"

올리브마켓 109곳 운영·포인트 20만원

자활참여자 규모 확대와 지역 상생 추진

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 23일 오후 4시 시청 대강당에서 '지원은 두 배로! 자부심은 두 배로! 매출은 두 배로!'를 슬로건으로 내건 '2026 자활 두배로 성장 선언식'을 개최한다고 23일 밝혔다.

이번 행사는 '부산 자활사업'을 한 단계 끌어올리기 위한 자리로, '지원 확대·참여자 자부심 고취·올리브마켓 매출 증대'를 핵심 목표로 삼았다.

찾아가는 올리브(ALL-LIVE) 팝업스토어 포스터[사진=부산시] 2026.03.23

선언식에는 박형준 시장을 비롯해 안병길 한국해양진흥공사 사장, 부산지역자활센터협회 관계자, 자활사업 참여자 등 700여 명이 참석한다.

행사는 1부 직무교육과 2부 공식행사로 진행된다. 2부에서는 홍보영상 상영, 인사말과 축사, 올리브카드 및 마켓 현판 전달, 후원금 전달식, 선서식 등이 이어진다. '올리브카드 및 마켓 현판 전달식'에서는 올리브마켓 참여자대표와 가맹점 대표에게 1인당 20만 원 상당의 올리브카드와 현판(109곳)을 전달해 자활사업 확대 의지를 공유한다.

한국해양진흥공사는 올리브사업 활성화를 위해 1억 5000만 원의 후원금을 부산지역자활센터협회에 전달한다. 이어 '선서식'에서 올리브사업 대표가 자활의 양적·질적 발전과 지역 상생을 다짐하며 새로운 도약을 선언한다.

시는 올해 자활참여자 규모를 대폭 확대하고, 올리브마켓 109곳 운영과 1인당 포인트 20만 원 지급을 추진한다. 병원 동행 서비스에 이어 주거환경 개선 분야까지 자활센터 중심의 100% 추진체계를 구축, 지역 돌봄과 생활서비스에서 자활사업의 역할을 강화할 방침이다.

자활참여자가 복지 수혜자를 넘어 생산자·소비자·후원자로 자리매김하도록 지원하고, 지역 상권과 자활기업이 함께 성장하는 구조를 더욱 공고히 한다는 계획이다.

시는 같은 날 오전 10시부터 오후 5시까지 시청 1층 로비에서 '찾아가는 올리브 팝업스토어'를 연다. 올해 처음 열리는 이번 팝업스토어에는 18개 올리브마켓이 참여하며, 자활생산품을 최대 20% 할인 판매한다.

행사장에서는 ▲2만 원 이상 구매 시 5천 원 상품권 증정 ▲3만 원 이상 구매 후 응원캡슐 작성 시 자활생산품 '올리브잇' 증정 ▲포토존 이벤트 등 시민 참여 프로그램도 운영한다.

박형준 시장은 "올리브는 복지의 영역을 넘어 생산과 소비, 재투자가 순환하는 구조로 확장한 새로운 자활 모델"이라며 "도움을 주는 복지에서 나아가 스스로 성장하고 시민과 함께 잘사는 부산형 복지 생태계를 완성하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com