인천공항 통폐합 논의 중단 촉구…인천 시민사회 "시민 행동 나설 것"

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천지역 시민·사회단체들이 정부의 인천공항공사를 포함한 공항운영 공공기관의 통합 논의 중단을 요구하고 나섰다.

인천지역 131개 단체 연합의 '인천사랑 범시민 네트워크'는 22일 성명을 통해 "정부가 추진 중인 인천국제공항공사, 한국공항공사, 가덕도신공항건설공단 통합 논의를 중단해야 한다"고 밝혔다.

인천국제공항 등 공항운영사 통폐합 논의 중단 촉구 [사진=인천네트워크]

이 단체는 "정부의 공항운영사 통합 논의는 결국 대한민국의 중추 공항이자 허브공항인 인천국제공항의 동반 부실화 우려가 크다"며 이 같이 주장했다.

네트워크는 공항운영사 통폐합이 지방 공항 정책 실패를 보전하려는 의도에서 추진되고 있다고 의혹을 제기했다.

이 단체는 통폐합 추진에는 경제성이 부족해 예비타당성조사를 면제받은 가덕도신공항 건설비를 인천국제공항공사의 수익으로 충당하려는 의도가 있는 것으로 보여진다고 주장했다.

네트워크는 인천 여야 정치권의 공식 입장 표명을 촉구했다.

이들은 "지역의 다수 여당 의원과 해당 상임위원회 위원들의 대응이 절실하다"며 공항운영사 통폐합 반대에 적극 나서줄 것을 주문했다.

네트워크는 "가칭 '인천국제공항 통합 반대와 공공기관 이전 저지 인천 사수 운동본부'를 결성, 인천을 홀대하는 정부 정책에 맞서 대대적인 시민 행동에 나설 것"이라고 밝혔다.

hjk01@newspim.com