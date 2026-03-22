민주 경기지사 후보 '김동연·추미애·한준호' 3파전…양기대·권칠승 탈락

내달 5~7일 본경선...'당심 50%·민심 50%'로 최종 후보 선발

김동연 "이재명 대통령의 성공, 제가 가진 모든 것 쏟아붙겠다"

추미애 "본경선은 민주당 역량 결집의 장...필승 비전 제시"

한준호 "불가능하다는 편견 깼다"...당원 결집에 감사

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 더불어민주당의 6·3 지방선거 경기도지사 후보 선출을 위한 경선 대진표가 '3자 구도'로 확정됐다. 현직인 김동연 지사를 비롯해 추미애 국회 법사위원장, 한준호 의원이 예비경선 문턱을 넘으며 본선행 티켓을 거머쥐었다.

김동연 경기도지사. [사진=뉴스핌 DB]

민주당 중앙당 선거관리위원회는 22일 오후 서울 여의도 당사에서 경기도지사 예비경선 결과를 발표하고 김동연·추미애·한준호 후보(기호순)를 본경선 진출자로 확정했다고 밝혔다. 지난 21일부터 이틀간 권리당원 100% 투표 방식으로 치러진 이번 예비경선에서 양기대 전 의원과 권칠승 의원은 아쉽게 고배를 마셨다.

◆ 김동연 "이재명 대통령의 성공, 제가 가진 모든 것 쏟아붓겠다"

김동연 지사는 본경선 진출 확정 직후 자신의 SNS를 통해 당원들에게 감사를 전하는 한편, 함께 경쟁했던 후보들의 정책을 수용하며 '원팀' 승리를 위한 통합의 메시지를 던졌다.

김 지사는 먼저 "보내주신 지지와 성원에 감사드린다"며 "당원의 마음과 함께 더 뜨겁게 뛰겠다"고 소감을 밝혔다. 특히

그는 "이재명 대통령의 성공을 위해 제가 가진 모든 것을 쏟아붓겠다"고 강조하며, 차기 정부의 성공적인 국정 운영을 경기도에서부터 확실히 뒷받침하겠다는 의지를 분명히 했다.

이번 경선에서 함께 완주한 양기대, 권칠승 후보에 대해서는 깊은 존경과 감사의 뜻을 표했다. 김 지사는 두 후보를 '민주당의 소중한 동지'라 칭하며 그들이 제시한 혁신적인 공약들을 적극적으로 계승하겠다고 약속했다.

김 지사는 "두 후보님의 좋은 정책을 이어받아 민주당의 동지로서 경기도와 이재명 정부의 성공을 위해 함께 뛰겠다"고 선언했다. 끝으로 당원들을 향해 "저 김동연을 계속 지켜봐 주시고 응원해달라"며 본경선 승리와 본선 필승을 향한 강한 자신감을 내비쳤다.

◆ 추미애 "본경선은 민주당 역량 결집의 장...필승 비전 제시"

추미애 의원은 예비경선 결과 발표 직후 SNS를 통해 "당원 여러분의 성원과 지지로 본경선에 진출하게 되었다"며 "보내주신 믿음을 무겁게 받아들이며, 한 걸음 한 걸음 흔들림 없이 나아가겠다"고 소회를 밝혔다.

특히 예비경선에서 고배를 마신 권칠승, 양기대 후보를 향해 "두 분은 더불어민주당의 소중한 자산이자 미래"라며 "그분들의 뜻을 이어받아 경기도의 미래를 바꾸는 정책과 성과로 증명하겠다"고 '원팀' 정신을 강조했다.

추미애 의원은 다가올 본경선을 단순한 후보 간 경쟁을 넘어, 민주당의 비전을 하나로 모으는 과정으로, ▲통합의 경선: 민주당의 역량을 결집해 지방선거 전체의 승리를 견인 ▲검증된 리더십: 6선 의원의 관록과 법무부 장관 등을 거친 행정 경험 부각 ▲실천적 과제: '당당한 경기'를 위한 정책적 완성도 제고라고 정의했다.

추 의원은 "검증된 경험과 실력으로 끝까지 책임지겠다"며 "반드시 해내겠다"는 자신감을 내비쳤다.

더불어민주당 경기도지사 본경선 진출 추미애 국회 법사위원장. [사진=추미애 의원 SNS]

◆ 한준호 "불가능하다는 편견 깼다"...당원 결집에 감사

한준호 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "예비경선 통과는 저 혼자 만든 것이 아니라 당원 한 분 한 분의 선택과 간절함이 이끈 결과"라며 고개를 숙였다.

그는 출마 당시를 회상하며 "많은 분이 불가능하다, 포기하라, 몸을 사리라고 말했지만 멈추지 않았다"며 "제 개인의 명예가 아닌 이재명 대통령을 지키고 이재명 정부를 성공시키겠다는 다짐 하나로 여기까지 왔다"고 강조했다.

본경선 대상자가 확정됨에 따라 한 의원은 앞으로 남은 2주를 경기도의 미래를 결정할 골든타임으로 규정했다. 그는 "이제부터는 광장으로 나가 도민과 함께 서겠다"며 '현장 행정'을 전면에 내세웠다.

한 의원은 함께 경쟁했던 권칠승 의원과 양기대 전 의원을 향해서도 "두 분의 헌신과 진심을 이어받아 더 큰 책임감으로 경선에 임하겠다"며 존경과 위로의 뜻을 전했다.

마지막으로 그는 "간절한 사람이 끝까지 가고, 끝까지 가는 사람이 결국 이긴다"며 "한준호를 선택하면 한준호가 된다는 것을 결과를 통해 증명하겠다"고 필승의 의지를 다졌다.

이번 결과로 민주당 경기도지사 경선은 현직 프리미엄과 안정감을 갖춘 김 지사, 강한 개혁 동력과 당내 기반을 지닌 추 위원장, 차세대 리더로서 입지를 다져온 한 의원의 '3파전'으로 전개되게 됐다.

지역 정가에서는 예비경선에서 탈락한 양기대·권칠승 후보의 지지층이 어디로 향하느냐를 본경선의 최대 변수로 보고 있다. 특히 광명과 화성을 기반으로 탄탄한 지역세를 갖춘 두 후보의 정책과 조직을 누가 흡수하느냐에 따라 승패가 갈릴 전망이다.

본경선 진출자 3인은 다음 달 5일부터 7일까지 사흘간 최종 후보 자리를 놓고 격돌한다. 예비경선이 권리당원 100%로 치러진 것과 달리, 본경선은 당원 투표 50%와 국민 여론조사 50%가 반영된다.

만약 본경선에서 과반 득표자가 나오지 않을 경우, 1위와 2위 후보가 다음 달 15일부터 17일까지 결선 투표를 치러 최종 후보를 확정하게 된다.

더불어민주당 경기도지사 본경선 진출 한준호 의원. [사진=한준호 의원 SNS]

민주당 관계자는 "인지도가 높은 세 후보의 3파전이 완성된 만큼 본경선 화력은 더욱 뜨거워질 것"이라며 "정책 대결을 통해 본선 경쟁력을 극대화하는 과정이 될 것"이라고 내다봤다.

1141world@newspim.com