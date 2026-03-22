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민주 경기지사 후보 '김동연·추미애·한준호' 3파전…양기대·권칠승 탈락

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내달 5~7일 본경선...'당심 50%·민심 50%'로 최종 후보 선발
김동연 "이재명 대통령의 성공, 제가 가진 모든 것 쏟아붙겠다"
추미애 "본경선은 민주당 역량 결집의 장...필승 비전 제시"
한준호 "불가능하다는 편견 깼다"...당원 결집에 감사

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 더불어민주당의 6·3 지방선거 경기도지사 후보 선출을 위한 경선 대진표가 '3자 구도'로 확정됐다. 현직인 김동연 지사를 비롯해 추미애 국회 법사위원장, 한준호 의원이 예비경선 문턱을 넘으며 본선행 티켓을 거머쥐었다.

김동연 경기도지사. [사진=뉴스핌 DB]

민주당 중앙당 선거관리위원회는 22일 오후 서울 여의도 당사에서 경기도지사 예비경선 결과를 발표하고 김동연·추미애·한준호 후보(기호순)를 본경선 진출자로 확정했다고 밝혔다. 지난 21일부터 이틀간 권리당원 100% 투표 방식으로 치러진 이번 예비경선에서 양기대 전 의원과 권칠승 의원은 아쉽게 고배를 마셨다. 

◆ 김동연 "이재명 대통령의 성공, 제가 가진 모든 것 쏟아붓겠다"

김동연 지사는 본경선 진출 확정 직후 자신의 SNS를 통해 당원들에게 감사를 전하는 한편, 함께 경쟁했던 후보들의 정책을 수용하며 '원팀' 승리를 위한 통합의 메시지를 던졌다.

김 지사는 먼저 "보내주신 지지와 성원에 감사드린다"며 "당원의 마음과 함께 더 뜨겁게 뛰겠다"고 소감을 밝혔다. 특히

그는 "이재명 대통령의 성공을 위해 제가 가진 모든 것을 쏟아붓겠다"고 강조하며, 차기 정부의 성공적인 국정 운영을 경기도에서부터 확실히 뒷받침하겠다는 의지를 분명히 했다.

이번 경선에서 함께 완주한 양기대, 권칠승 후보에 대해서는 깊은 존경과 감사의 뜻을 표했다. 김 지사는 두 후보를 '민주당의 소중한 동지'라 칭하며 그들이 제시한 혁신적인 공약들을 적극적으로 계승하겠다고 약속했다.

김 지사는 "두 후보님의 좋은 정책을 이어받아 민주당의 동지로서 경기도와 이재명 정부의 성공을 위해 함께 뛰겠다"고 선언했다. 끝으로 당원들을 향해 "저 김동연을 계속 지켜봐 주시고 응원해달라"며 본경선 승리와 본선 필승을 향한 강한 자신감을 내비쳤다.

◆ 추미애 "본경선은 민주당 역량 결집의 장...필승 비전 제시"

추미애 의원은 예비경선 결과 발표 직후 SNS를 통해 "당원 여러분의 성원과 지지로 본경선에 진출하게 되었다"며 "보내주신 믿음을 무겁게 받아들이며, 한 걸음 한 걸음 흔들림 없이 나아가겠다"고 소회를 밝혔다.

특히 예비경선에서 고배를 마신 권칠승, 양기대 후보를 향해 "두 분은 더불어민주당의 소중한 자산이자 미래"라며 "그분들의 뜻을 이어받아 경기도의 미래를 바꾸는 정책과 성과로 증명하겠다"고 '원팀' 정신을 강조했다.

추미애 의원은 다가올 본경선을 단순한 후보 간 경쟁을 넘어, 민주당의 비전을 하나로 모으는 과정으로, ▲통합의 경선: 민주당의 역량을 결집해 지방선거 전체의 승리를 견인 ▲검증된 리더십: 6선 의원의 관록과 법무부 장관 등을 거친 행정 경험 부각 ▲실천적 과제: '당당한 경기'를 위한 정책적 완성도 제고라고 정의했다.

추 의원은 "검증된 경험과 실력으로 끝까지 책임지겠다"며 "반드시 해내겠다"는 자신감을 내비쳤다.

더불어민주당 경기도지사 본경선 진출 추미애 국회 법사위원장. [사진=추미애 의원 SNS]

◆ 한준호 "불가능하다는 편견 깼다"...당원 결집에 감사

한준호 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "예비경선 통과는 저 혼자 만든 것이 아니라 당원 한 분 한 분의 선택과 간절함이 이끈 결과"라며 고개를 숙였다.

그는 출마 당시를 회상하며 "많은 분이 불가능하다, 포기하라, 몸을 사리라고 말했지만 멈추지 않았다"며 "제 개인의 명예가 아닌 이재명 대통령을 지키고 이재명 정부를 성공시키겠다는 다짐 하나로 여기까지 왔다"고 강조했다.

본경선 대상자가 확정됨에 따라 한 의원은 앞으로 남은 2주를 경기도의 미래를 결정할 골든타임으로 규정했다. 그는 "이제부터는 광장으로 나가 도민과 함께 서겠다"며 '현장 행정'을 전면에 내세웠다.

한 의원은 함께 경쟁했던 권칠승 의원과 양기대 전 의원을 향해서도 "두 분의 헌신과 진심을 이어받아 더 큰 책임감으로 경선에 임하겠다"며 존경과 위로의 뜻을 전했다.

마지막으로 그는 "간절한 사람이 끝까지 가고, 끝까지 가는 사람이 결국 이긴다"며 "한준호를 선택하면 한준호가 된다는 것을 결과를 통해 증명하겠다"고 필승의 의지를 다졌다. 

이번 결과로 민주당 경기도지사 경선은 현직 프리미엄과 안정감을 갖춘 김 지사, 강한 개혁 동력과 당내 기반을 지닌 추 위원장, 차세대 리더로서 입지를 다져온 한 의원의 '3파전'으로 전개되게 됐다.

지역 정가에서는 예비경선에서 탈락한 양기대·권칠승 후보의 지지층이 어디로 향하느냐를 본경선의 최대 변수로 보고 있다. 특히 광명과 화성을 기반으로 탄탄한 지역세를 갖춘 두 후보의 정책과 조직을 누가 흡수하느냐에 따라 승패가 갈릴 전망이다.

본경선 진출자 3인은 다음 달 5일부터 7일까지 사흘간 최종 후보 자리를 놓고 격돌한다. 예비경선이 권리당원 100%로 치러진 것과 달리, 본경선은 당원 투표 50%와 국민 여론조사 50%가 반영된다.

만약 본경선에서 과반 득표자가 나오지 않을 경우, 1위와 2위 후보가 다음 달 15일부터 17일까지 결선 투표를 치러 최종 후보를 확정하게 된다.

더불어민주당 경기도지사 본경선 진출 한준호 의원. [사진=한준호 의원 SNS]

민주당 관계자는 "인지도가 높은 세 후보의 3파전이 완성된 만큼 본경선 화력은 더욱 뜨거워질 것"이라며 "정책 대결을 통해 본선 경쟁력을 극대화하는 과정이 될 것"이라고 내다봤다.

1141world@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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'법정 소란' 권우현 영장심사 시작 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 섰다. 서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분 법정 소동 혐의를 받는 권우현 변호사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다. 권 변호사는 이날 오전 9시 30분쯤 법정 안으로 들어갔다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 한덕수 전 총리 재판에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관 측 권우현 변호사가 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 마친 뒤 법원을 나서고 있다. 2026.03.20 ryuchan0925@newspim.com 앞서 서울중앙지검은 김 전 장관의 변호인단 중 한 명인 권 변호사에 대해 경찰이 신청한 구속영장을 법원에 청구했다. 권 변호사는 지난해 11월 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 진행된 한 전 총리의 속행 공판에서 김 전 장관의 증인신문 도중 소란을 피워 감치 15일을 선고받았다. 이후 권 변호사는 같은 달 열린 감치 재판에서 "해보자는 것이냐", "공수처(고위공직자범죄수사처)에서 봅시다"라고 발언했고, 재판부는 이를 문제 삼아 감치 5일을 추가로 내렸다. 그러나 이후 서울구치소가 인적사항이 확인되지 않았다는 사유로 수용을 거부하면서 집행 명령이 정지됐다. 대법원 법원행정처는 같은 달 법정모욕·명예훼손 혐의로 경찰에 고발장을 제출했다. 한편 서울중앙지검은 지난 1월 김 전 장관 변호인단인 이하상·권우현·유승수 변호사의 법정 내 품위 손상 행위와 이 변호사의 유튜브 내 모욕적 발언 등을 이유로 대한변호사협회에 징계 개시를 신청했다. 변협은 이 변호사의 유튜브 발언 부분에 대해서만 징계 개시를 청구하고, 법정 내 언행 등에 대해서는 변호인의 조력을 받을 권리를 보호한다는 등의 이유로 기각했다. 검찰은 변협 결정에 대해 지난 12일 이의신청을 제기했다. pmk1459@newspim.com   2026-03-20 11:05

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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