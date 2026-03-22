박현식 원주시장 예비후보 "본선 필승·원팀 화합" 막판 승부수

AI 스마트 교통·청년 외연 확장 앞세워 공천 총력

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 국민의힘 원주시장 예비후보인 박현식 산업공학 박사가 중앙당 공천관리위원회 최종 발표를 앞두고 '본선 필승론'과 '당내 화합'을 전면에 내세운 막판 승부수를 던졌다.

박 예비후보는 22일 보도자료를 통해 그간 발표한 공약을 집대성한 '통일수도 원주, 새로운 길을 만들다 프로젝트(천년원주 새판짜기 AI 원주대전환)'를 재확인하며 본선 경쟁력을 부각했다.

박현식 원주시장선거 예비후보.[사진=박현식 선거사무소] 2026.03.22 onemoregive@newspim.com

그는 "원주의 고질적인 교통 문제와 경제 침체는 현수막 구호로 해결되지 않는다"며 "산업공학 박사로서 축적한 전문성을 바탕으로 데이터 기반 AI 스마트 교통망 구축과 효율적 예산 배분을 통해 시민 삶의 질을 즉각 개선하겠다"고 밝혔다.

박 예비후보 캠프 측은 최근 청년 IT 종사자와 지역 중도층 시민들의 지지 선언이 잇따르고 있다는 점도 강조했다. 박 예비후보는 "국민의힘 승리를 위해서는 전통적 지지층을 넘어 중도와 청년의 마음을 얻어야 한다"며 "공학 박사이자 정책 전문가라는 이미지가 젊은 세대에게 설득력을 얻고 있으며, 이는 본선에서 승기를 잡을 수 있는 박현식만의 무기"라고 자신감을 내비쳤다.

공천 발표를 앞둔 민감한 시점에서 당내 결속도 역설했다. 그는 "경선 과정의 치열함은 모두 원주 발전을 위한 열정에서 비롯된 것"이라며 "다른 후보의 훌륭한 공약까지 포용해 본선에서 반드시 승리하는 통 큰 정치를 보여주겠다"고 말했다.

박 예비후보는 "지난 12년간 하루도 빠짐없이 원주 곳곳을 누비며 민심을 청취해 왔다"며 "준비된 실력과 정직한 땀방울로 국민의힘 공천이 곧 원주의 승리가 되도록 증명해 보이겠다"고 호소했다. 그는 중앙당 공천관리위원회의 최종 판단을 겸허히 기다리는 한편, 발표 직후 곧바로 본선 체제로 전환할 수 있는 실무 준비를 마친 상태라고 덧붙였다.

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