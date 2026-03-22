"장보기도 프리미엄"…신세계마켓 1주년, 강남점 핵심 콘텐츠로 자리

신규 고객 30% 유입·외지 고객 40%…식품관 경쟁력 강화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 신세계백화점 강남점 '신세계마켓'이 오픈 1주년을 맞아 고객 감사 행사를 진행한다고 22일 전했다.

프리미엄 장보기 콘셉트로 식품관 경쟁력을 강화한 신세계마켓은 지난 1년간 매출과 고객 유입 모두에서 성과를 내며 강남점의 핵심 콘텐츠로 자리잡았다.

신세계마켓 전경. [사진=신세계 제공]

신세계마켓은 강남점 식품관 리뉴얼 프로젝트의 일환으로 조성된 약 600평 규모의 프리미엄 슈퍼마켓이다. 신선식품, 프리미엄 가정식, 그로서리 매장을 중심으로 구성됐으며, 일반 소비자뿐 아니라 전문 셰프도 이용할 수 있는 상품 구색을 갖췄다는 평가를 받고 있다. 식재료 손질, 맞춤 쌀 도정, 개인화 육수팩 제조 등 고객 맞춤형 서비스도 도입해 오프라인 장보기 경험을 차별화했다.

성과도 뚜렷하다. 신세계마켓은 지난 1년간 전년 동기 대비 30% 이상의 매출 성장률을 기록했으며, 신규 고객 비중은 약 30%에 달했다. 특히 서울 외 지역 고객 비중이 40%를 넘어서며 강남점을 전국 단위 고객이 찾는 대표 식품관으로 끌어올렸다는 평가다.

신세계백화점은 이를 기념해 오는 26일까지 특가 행사와 팝업스토어 등 다양한 이벤트를 진행한다. 신선식품과 그로서리, 건강식품, 주류 등 전 카테고리에 걸쳐 100대 상품을 선별해 특가로 선보이며, 금실 딸기, 한우 등심, 전복, 올리브오일 등 인기 상품과 최저가 상품을 함께 구성했다. 또한 주꾸미, 삼치, 달래, 냉이 등 봄 제철 식재료를 산지 직송으로 판매해 신선도를 강조했다.

이와 함께 스시도쿠, 해방촌닭, 안성맞춤 한우 등 인기 브랜드가 참여하는 팝업스토어와 구매 금액별 사은품 행사도 마련했다. 신세계백화점 관계자는 "신세계마켓은 프리미엄 식재료와 미식 콘텐츠를 결합한 새로운 장보기 모델"이라며 "앞으로도 국내외 식재료와 트렌드를 선도하는 콘텐츠를 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com