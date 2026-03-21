김민석 총리, BTS 공연 앞서 현장 점검…"민주적 공간 광화문 잘 살려야"

"하이브는 국가·국민이 불편 감수한다는 것 인식"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 21일 방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 앞두고 공연장이 될 광화문의 민주적 공간성을 살려야 한다고 강조했다.

김 총리는 이날 서울 세종문화회관 통합현장본부 상황실을 찾아 BTS 공연 현장에 대한 안전 상황을 점검했다.

그는 "광화문에서 (진행)되는 행사다. 광화문이 국가 공간이자 역사 공간이자 민주적 공간 아니냐"며 "특별히 오늘은 그것을 잘 살리는 계기가 됐으면 좋겠다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 청사사진기자단 = 김민석 국무총리가 21일 오전 서울 종로구 세종문화회관 옥상에서 BTS 컴백공연 무대가 설치된 광화문광장을 살펴보고 있다. 2026.03.20 photo@newspim.com

현장에 같이 참석한 행정안전부와 서울시, 하이브는 안전 사고 대비 중점 관리 계획 등을 공유했다.

김 총리는 "BTS 컴백 행사가 컴백 공연이 국가적 행사가 됐고 또 세계가 관심 갖는 세계적 행사가 됐다"고 평가했다.

그러면서 "BTS와 하이브가 하는 행사를 국가와 공동체가 지원하는 행사다. 그에 대해서 회사가 이 공연뿐만 아니라 앞으로도 책임감을 갖고 성찰하면서, 전 국가와 국민들이 관심과 지원과 일정한 불편을 감수하고 있다라는 거를 인식하는 것이 중요하다고 본다"고 강조했다.

김 총리는 이어 "성공적으로 공연도 되고 광화문과 대한민국도 더 의미 있게 문화적 홍보가 되고 100% 안전한 가운데 (진행)될 수 있도록 다들 축하해 달라"고 덧붙였다.

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