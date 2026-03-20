'국힘 경북도지사 경선후보' 김재원 "도민 뜻 받들어 최선 다할 것"

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = '6.3 지방선거' 경북도지사 선거 국민의힘 경선 후보로 확정된 김재원 예비후보가 "도민 뜻 받들어 본 경선에 최선을 다할 것"이라며 "더욱 낮은 자세로 경청하고, 정책과 비전으로 평가받겠다"고 강조했다.

김 예비후보는 국민의힘 경북도지사 선거 경선 후보로 확정된 20일, 자료를 내고 "도민과 당원 동지들께서 보내주신 성원과 지지에 깊이 감사드린다"며 "이번 승리는 저, 개인의 승리가 아니라, 경북의 변화와 발전을 바라는 도민 여러분의 뜻이 모인 결과"라고 소감을 밝혔다.

김재원 경북도지사 선거 예비후보[사진=김재원 예비후보]2026.03.20 nulcheon@newspim.com

그러면서 김 예비후보는 "경북이 직면한 인구감소, 산업구조 전환, 지역소멸 위기 등 중대한 과제를 해결하기 위해서는 새로운 비전과 강력한 추진력이 필요하다"며 "본 경선 기간 동안 민생과 경제, 청년과 미래 산업을 중심으로 한 공약을 구체화하고, 도민과의 소통을 한층 강화해 더욱 낮은 자세로 경청하고, 정책과 비전으로 평가받겠다"고 강조했다.

김 예비후보는 "경북의 재도약을 이끌 적임자가 누구인지 도민 여러분께서 현명하게 판단해 주실 것이라 믿는다"면서 "끝까지 겸손한 자세로 도민 여러분과 함께 경북의 새로운 도약을 위해 최선을 다하겠다"며 지지를 호소했다.

한편 김재원 예비후보는 '6.3 지방선거' 경북도지사 선거 국민의힘 공천 티켓을 놓고 이철우 현 경북지사와 맞대결을 펼친다.

nulcheon@newspim.com