한준호, 양평고속도로 재개 결정 '환영'..."비리는 밝히고 도로는 뚫어야"

20일 기자회견서 정부 결단에 감사..."정쟁에 묶여 도민 삶 멈춰선 안 돼"

'저격수'서 '해결사'로 행보 확장..."비리 수사와 도로 건설 동시 추진이 정답"

이재명 대통령·국토부 향해 촉구했던 '재개안' 수용...경선 가점 동력 확보

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 더불어민주당 경기도지사 경선 주자인 한준호 의원이 '서울-양평 고속도로' 사업 재개 결정에 대해 즉각 환영의 뜻을 밝히며, 비리 규명과 민생 회복을 동시에 달성하겠다는 강한 의지를 피력했다.

더불어민주당 경기도지사 경선 주자인 한준호 의원이 '서울-양평 고속도로' 사업 재개 결정에 대해 즉각 환영의 뜻을 밝히며, 비리 규명과 민생 회복을 동시에 달성하겠다는 강한 의지를 피력했다. [사진=한준호 경기도지사 경선후보 선거캠프]

한 후보는 20일 기자회견을 열고 "서울-양평 고속도로는 누군가의 출퇴근길이자 생계가 달린 '생명선'"이라며 "멈춰있던 길을 다시 열기로 한 이재명 대통령과 정부의 결단을 진심으로 환영한다"고 발표했다.

그동안 국회에서 김건희 일가의 노선 변경 의혹을 가장 앞장서 제기해온 한 후보는 이번 재개 결정이 결코 '면죄부'가 아님을 분명히 했다. 그는 "김건희 일가 관련 국정농단과 투기 의혹에 대한 제 입장은 변함없다"며 "비리는 반드시 밝혀야 하고 책임은 끝까지 물어야 한다"고 강조했다.

그러면서도 한 후보는 "비리 규명 과정에서 국민의 삶까지 멈춰서는 안 된다는 것이 제 소신"이라며 "비리는 수사로 밝히고, 도로는 다시 건설해야 한다. 이 둘은 선택의 문제가 아니라 동시에 가야 할 길"이라고 역설했다.

한 후보는 이번 재개 결정의 배경에 자신의 '현장 행보'가 있었음을 시사했다. 그는 "계란 투척 예고까지 있었지만 양평 주민들을 직접 찾아가 '비리는 밝히되 삶은 멈추지 말아달라'는 절박한 목소리를 들었다"며 "그 절박함 앞에서 정치가 무엇을 해야 하는지 다시 생각하게 됐다"고 회고했다.

실제로 한 후보는 지난 1차 후보자 합동연설회에서 이재명 대통령과 국토교통부를 향해 사업 재개를 공개적으로 촉구했으며, 이후에도 관계 기관에 지속적인 요청을 보낸 바 있다. 오늘 정부의 발표는 한 후보가 강조해온 '실용적 해결책'이 반영된 결과로 풀이된다.

더불어민주당 경기도지사 경선 주자인 한준호 의원이 '서울-양평 고속도로' 사업 재개 결정에 대해 즉각 환영의 뜻을 밝히며, 비리 규명과 민생 회복을 동시에 달성하겠다는 강한 의지를 피력했다. [사진=한준호 경기도지사 경성후보 선거캠프]

한 후보는 이번 도로 재개가 경기도 전체의 발전을 위한 중대 분수령이 될 것으로 내다봤다. 그는 "서울-양평 고속도로는 수도권 동부의 미래를 여는 길"이라며 "더 이상 과거 정부의 의혹에 묶여 멈춰 있어서는 안 된다"고 목소리를 높였다.

마지막으로 그는 "저 한준호, 비리는 끝까지 밝히고 멈춰 있던 길은 반드시 다시 열겠다"며 "경기도지사 경선 후보로서 서울-양평 고속도로가 차질 없이 완공될 때까지 끝까지 책임지고 챙기겠다"고 약속했다.

1141world@newspim.com