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2026.03.20 (금)
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78년만에 검찰청 폐지…민주당 처럼회 "한국 형사사법절차 새로운 전환"

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처럼회 "검찰개혁 70% 완성...남은 30%도 차질 없이 추진"

[서울=뉴스핌] 김승현 조승진 기자 = 집권 여당 더불어민주당 의원 모임 '처럼회' 소속 의원들이 20일 국회에서 기자회견을 열고 공소청법 통과를 축하하며 남은 개혁 과제를 완수하겠다고 다짐했다.

김용민 의원은 "78년만에 헌정사상 처음으로 검찰청을 폐지하고 검사 업무를 대신하는 공소청을 신설하는 법안이 통과됐다"며 "21대 국회에서 검찰개혁을 제대로 하자고 만들었던 처럼회 멤버들이 지난 2021년 12월 29일 공소청법과 검찰청 폐지법을 발의한 뒤 5년 3개월만에 결실을 맺었다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 20일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 공소청법안(대안)이 가결되고 있다. 2026.03.20 mironj19@newspim.com

◆ "국가권력 사유화, 이해 관철시키려 했지만 처참한 종말"

민형배 의원은 "국가기관이 어떻게 이 나라 민주주의를 가장 위협하는 세력이 돼 있었는데, 그들이 마침내 스스로 무너져 내렸다"며 "국가권력을 사유화해서 자신들의 이해를 관철시키려 했지만 처참한 종말로 이어졌다"고 비판했다.

민 의원은 "민주공화국의 기본 원리는 권력이 국민의 것이지 검찰·검사의 것이 아니라는 것을 확인하는 것"이라며 "6년째 정치검찰과 싸워온 간난신고 끝에 드디어 검찰을 역사 박물관으로 보내게 됐다"고 강조했다.

문정복 의원은 "78년 검찰 해체까지 무던한 시간이 걸렸다"며 "21대 국회에 처음 들어와 처럼회 모임을 만든 이유가 결국 검찰개혁이었고, 그 결과물을 22대에 들어와서 공정사회포럼으로 이름을 바꿔 얻어낼 수 있어 정말 다행"이라고 말했다.

또 처럼회는 공식 회견문에서 "오늘 공소청법 통과로 무소불위의 권력을 행사해온 검찰청은 역사 속으로 사라지고, 대한민국 형사사법절차는 완전히 새로운 전환을 맞게 됐다"고 평가했다.

처럼회는 "검찰개혁은 단기간에 완성된 법이 아니라 김대중·노무현·문재인 정부로 이어진 검찰개혁 의지의 산물"이라며 "21대 국회 처럼회의 시작도 민주정부가 꿈꿔온 검찰개혁의 완성을 위한 것이었다"고 설명했다.

김용민 소위원장이 지난 20일 서울 여의도 국회에서 열린 제5차 법안심사제1소위원회에서 발언하고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

◆ "집중된 권력 조직은 부패...상호 견제해야 국민 기본권 침해 안해"

문 의원은 "집중된 권력의 조직은 부패하게 되며, 권력을 나눠 분산시키고 상호 견제하게 만들어야 부패하지 않고 국민의 기본권을 침해하지 않을 수 있다"고 지적했다.

문 의원은 "이번 개혁은 결코 검찰에 대한 보복이 아니라 검찰권 권한 남용과 오염된 조작 기소의 오랜 악습을 청산하고 국민을 위해 봉사하는 새로운 기관으로 거듭나기 위한 조직개혁 일환"이라고 강조했다.

문 의원은 "제도개혁을 이뤄낸 만큼 과거사 정리와 피해자 구제가 함께 병행돼야 한다"며 "이를 위해 현재 발의된 검찰과거사위원회 기본법안을 조속히 논의하고 통과시켜야 한다"고 촉구했다.

김 의원은 "오늘 우리는 검찰개혁의 70%를 완성했고, 남은 30%도 흔들림 없이 채워나가겠다"며 "강력한 개혁의지를 가진 이재명 대통령의 결단으로 검찰청 폐지와 공소청 신설이라는 헌정사에 길이 남을 개혁이 가능했다"고 평가했다.

김 의원은 "주권자인 국민의 명령과 국민주권정부의 의지를 바탕으로 수사와 기소의 분리라는 원칙을 완성하는 남은 개혁도 차질없이 추진해 나가겠다"고 힘줘 말했다.

김승원 의원은 "이제 하드웨어 구성이 어느 정도 이뤄졌다"며 "인권친화적이고 국민 범죄를 단죄하며 피해를 구제할 수 있는 소프트웨어를 잘 마련하는 후속 법안을 제대로 만들겠다"고 말했다.

kimsh@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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'법정 소란' 권우현 영장심사 시작 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 섰다. 서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분 법정 소동 혐의를 받는 권우현 변호사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다. 권 변호사는 이날 오전 9시 30분쯤 취재진을 피해 법정 안으로 들어갔다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 한덕수 전 총리 재판에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관 측 권우현 변호사가 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 마친 뒤 법원을 나서고 있다. 2026.03.20 ryuchan0925@newspim.com 앞서 서울중앙지검은 김 전 장관의 변호인단 중 한 명인 권 변호사에 대해 경찰이 신청한 구속영장을 법원에 청구했다. 권 변호사는 지난해 11월 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 진행된 한 전 총리의 속행 공판에서 김 전 장관의 증인신문 도중 소란을 피워 감치 15일을 선고받았다. 이후 권 변호사는 같은 달 열린 감치 재판에서 "해보자는 것이냐", "공수처(고위공직자범죄수사처)에서 봅시다"라고 발언했고, 재판부는 이를 문제 삼아 감치 5일을 추가로 내렸다. 그러나 이후 서울구치소가 인적사항이 확인되지 않았다는 사유로 수용을 거부하면서 집행 명령이 정지됐다. 대법원 법원행정처는 같은 달 법정모욕·명예훼손 혐의로 경찰에 고발장을 제출했다. 한편 서울중앙지검은 지난 1월 김 전 장관 변호인단인 이하상·권우현·유승수 변호사의 법정 내 품위 손상 행위와 이 변호사의 유튜브 내 모욕적 발언 등을 이유로 대한변호사협회에 징계 개시를 신청했다. 변협은 이 변호사의 유튜브 발언 부분에 대해서만 징계 개시를 청구하고, 법정 내 언행 등에 대해서는 변호인의 조력을 받을 권리를 보호한다는 등의 이유로 기각했다. 검찰은 변협 결정에 대해 지난 12일 이의신청을 제기했다. pmk1459@newspim.com   2026-03-20 11:05

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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