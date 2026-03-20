한국산업은행, 석유화학 사업재편 1호 프로젝트 '대산 1호' 금융지원 결의

통합 전 유동성 대응자금 5000억원 단독 지원

통합 후 산업재편 투자자금 4300억원 전담

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 한국산업은행은 국내 석유화학 사업재편 1호 프로젝트인 '대산 1호'(HD현대케미칼-롯데케미칼대산)와 관련해 '구조혁신 지원 협약' 금융지원 방안을 20일 결의했다.

산업은행 본점 전경. (사진=한국산업은행)

산업은행은 '대산 1호' 사업재편계획에 대해 정부의 석유화학산업 구조 개편의 3대 방향에 부합하며, 정부 유관부처가 금융 지원 외에도 세제, 인허가, 원가구조 개선, 지역경제 및 고용, 기술개발 지원 등 제반 분야에서 맞춤형 지원 패키지를 마련함에 따라, 사업재편계획이 차질없이 이행될 수 있다고 판단했다.

산업은행은 정책금융기관으로서 사업재편계획 이행에 차질이 없도록 통합 전에 유동성 대응자금 5000억원을 단독 지원하고, 통합 후에는 주력 국가산업의 미래 전환(고부가화, 친환경)의 마중물 역할을 담당하는 차원에서 신규자금 중 사업재편 투자자금 4300억원을 전담하는 등 선도적인 역할을 수행한다.

다만 중동상황 악화로 원유 및 납사 수급에 어려움이 발생하는 등 외부 환경의 급격한 변화와 이에 따른 충격이 예상되는 상황이어서, 회사와 채권금융기관은 사업재편계획과 금융지원방안을 차질없이 이행해 나가면서, 정부 당국과 긴밀히 협의하여 대외 충격에 대응할 수 있는 조치를 마련해 나갈 예정이다.

한국산업은행 박상진 회장은 "이번 금융지원방안 결의로 국가 기반산업이자 제조업 전반에 중대한 영향을 미치는 석유화학산업의 사업재편 추진을 위한 기반이 마련됐다"고 평가하며 "여수, 울산 등의 후속 프로젝트도 신속하게 사업재편계획이 수립될 수 있도록 채권금융기관, 정부당국 등의 지속적인 협조와 관심을 부탁한다"고 당부했다.

dedanhi@newspim.com