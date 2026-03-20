롯데장학재단, 상반기 '신격호 롯데 희망장학금' 15.9억 전달

희망장학생 398명에 졸업시까지 지원

1983년부터 시작…누적 사업비 700억

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 롯데장학재단은 지난 19일 잠실 롯데월드타워 상전 신격호기념관에서 '2026년 상반기 신격호 롯데 희망장학금' 전달식을 열고 희망장학생 398명에게 총 15억9200만원의 장학금을 전달했다고 20일 밝혔다.

신격호 롯데 희망장학금은 1983년 롯데장학재단 설립과 함께 시작돼 경제적 어려움을 겪는 대학생들이 안정적으로 학업을 이어가며 사회에 기여하는 인재로 성장할 수 있도록 지원하고 있다.

2026 상반기 신격호 롯데 희망장학금 전달식 단체사진. [사진=롯데장학재단]

특히 장혜선 이사장이 강조해 온 '나눔의 선순환'을 대표하는 핵심사업으로, 올해 상반기 기준 누적 사업비는 약 706억원에 달한다. 장학금은 졸업 시까지 학기당 400만원씩 지원되며 학업보조비로 활용된다.

이번 전달식에는 롯데장학재단 장혜선 이사장을 비롯해 장학금 수혜 학생 대표 30명이 참석했다. 행사 후에는 장 이사장과 장학생들이 함께하는 간담회가 진행됐다.

장혜선 롯데장학재단 이사장은 인사말을 통해 "재단에서 1년 동안 약 2800명의 장학생에게 장학금을 지원하고 있는데 제가 가장 마음을 쓰는 분들은 바로 여기 계신 희망장학생"이라며 "여러분은 앞으로 우리나라를 이끌어갈 리더로서 저에겐 굉장히 특별한 존재"라고 애정을 드러냈다.

장 이사장은 "여러분과의 만남은 재단이 나아갈 방향과 역할을 돌아보는 중간 점검의 의미도 있다"며 "서로 귀한 시간을 내 함께한 자리인 만큼 허심탄회하게 소통하며 서로를 알아가는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

shl22@newspim.com