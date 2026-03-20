'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이', 티저 예고편 공개 하루만에 7억 1860만뷰 돌파

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 7월 개봉하는 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'의 티저 예고편이 공개 24시간 기준 누적 7억 1860만 회 조회수를 돌파하며 예고편 역대 최고 조회수 기록을 경신했다.

미국 매체 버라이어티(Variety)에 따르면 오는 7월 개봉을 앞두고 지난 18일 공개된 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'의 티저 예고편이 공개 24시간 만에 7억 1860만 누적 조회수를 돌파했다. 이는 예고편 공개 24시간 기준 전편 '스파이더맨: 노 웨이 홈'의 3억 5550만 회는 물론, 기존 최고 기록이었던 2024년 작품 '데드풀과 울버린'의 3억 6500만 회를 훌쩍 뛰어넘는 역대급 대기록으로 전 세계의 폭발적인 관심을 입증한 결과다.

[사진=버라이어티]

또한 국내에서도 유튜브 영화 인기 급상승 차트 1위를 기록함과 동시에 "이것만 기다렸다면… 믿어 줄래?", "몇 년 만에 영화관에 갈 이유가 생겼네", "눈물 날 것 같음. 너무 좋고 벌써 감동이고 내 친구 같고 내 인생 같고 막 여러 감정이 휩싸임 ㅠㅠ 개기대된다 ㅠㅠ", "정말 오래 기다렸다", "너무나도 친숙하면서 멋진 스파이더맨 모습을 보니 진짜 설레네요…!!" 등 예비 관객들의 뜨거운 반응이 쏟아지며 올여름 블록버스터 흥행작의 탄생을 예고하고 있다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '샹치와 텐 링즈의 전설'로 스타일리시한 액션을 선보였던 데스틴 크리튼 감독이 연출을 맡고, 완벽한 싱크로율을 보여준 톰 홀랜드가 다시 한번 '피터 파커'이자 '스파이더맨'으로 열연을 펼친다. 오는 7월 개봉 예정이다.

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