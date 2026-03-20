'왕과 사는 남자', 1400만 관객 돌파…'어벤저스' '아바타'도 제쳤다

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 영화 '왕과 사는 남자'가 20일 관객수 1400만을 넘기며 개봉 45일 만에 역대 5위 흥행 기록을 세웠다.
'왕과 사는 남자' 측은 "개봉 45일째인 20일에 1400만명의 관객 수를 넘겼다"고 밝혔다. 이로써 '왕사남'은 개봉 31일째인 지난 6일 1000만 관객을 돌파한 이후 '어벤져스: 엔드게임'(2019년·1093만)과 '겨울왕국 2'(2019년·1374만), '아바타'(2009년·1362만) 등의 흥행 기록을 제치고 전체 흥행 5위로 올라섰다.
'왕과 사는 남자'는 역대 최고 흥행 기록을 세운 '명량'(2014년·1761만)부터 '극한직업'(2019년·1626만), '신과함께-죄와 벌'(2017년·1441만), '국제시장'(2014년·1425만)의 뒤를 이은 기록을 보유하게 됐다. 누적 매출액은 전날 기준 1345억원이다.
'왕과 사는 남자'는 폐위된 단종 이홍위(박지훈)가 강원도 영월 청령포로 유배를 떠나 촌장 엄흥도(유해진)를 비롯한 마을 사람들과 어울리는 이야기를 담았다. 올해 최대 흥행작이자 2년 만의 1000만 돌파작으로, 강원도 영월의 관광객이 급증하는 등 영화 업계 흥행의 새로운 역사를 쓰고 있다.
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