한수원, 최초 개발한 자사기술로 "안정성 극대화"

원전 APR 1400 노형 대상 최초개발

똑똑한 감시관 티오에스에스(TOSS)

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 한국수력원자력(사장 김회천)이 자사 기술로 원전 운영의 핵심인 '안전'을 한 단계 더 진화시켰다.

한수원은 원전 APR1400 노형 맞춤형 운영기술지침서 운전원지원시스템(TOSS; Technical specifications Operator Support System)을 개발하고 새울 1,2호기에서 본격적인 운영을 시작했다고 20일 밝혔다.

운영기술지침서 운전원지원시스템(TOSS)은 발전소 운전 상태를 실시간으로 감시하는 웹 기반 시스템이다.

운영기술지침서 운전원지원시스템(TOSS)은 현재 OPR1000 노형인 신월성 1,2호기 및 신고리 1,2호기에서 활용되고 있다. 해당 시스템은 기존보다 더욱 세분화 된 디지털 신호를 활용해 정교성을 더했다.

한수원 관계자들이 새울원전 제1발전소 앞에서 '새울 1,2호기 운영기술지침서 검색 및 감시시스템 정식 운영' 기념으로 사진촬영을 하고 있다. [사진=한국수력원자력] 2026.03.20 gkdud9387@newspim.com

상시 모니터링을 통해 운전제한조건(LCO; Limiting Conditions for Operation) 불만족 상황을 자동으로 감지해 운전원에게 알리고 확인 및 조치 방법을 안내한다.

또한 설비 상태와 관련 정보를 종합적으로 감시하고 발전소 운전 업무 수행 중 상황판단을 지원함으로써 미적용이나 오적용을 예방한다. 이를 통해 인적 오류 발생 가능성을 최소화할 수 있다.

개발 과정에서는 APR1400 노형 발전부 사용자 교육을 시행해 현장 의견을 반영하고 운전 전문가와 시뮬레이터를 활용한 시스템을 검증했고, 두 달간의 시범 적용으로 시스템의 신뢰성을 확인했다.

신호철 한수원 중앙연구원장은 "이 시스템을 통해 발전소 운영 효율과 안전성을 높일 수 있을 것으로 기대한다"며 "APR1400 노형은 해외 원전 수출 모델로 활용되고 있는 만큼 향후 해외 원전에도 운영기술지침서 운전지원시스템 적용 가능성이 기대된다"고 말했다.

gkdud9387@newspim.com