[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 넥슨은 자사가 서비스하는 정통 온라인 축구게임 'EA SPORTS FC™ Online(이하 'FC 온라인')'이 정식 종목으로 채택된 '제55회 전국소년체육대회(이하 '전국소년체전')'의 지역 대표 선발전을 실시한다고 20일 밝혔다.

'전국소년체전'은 대한체육회가 주최하는 국내 최대 규모의 유소년 종합 체육대회다. 대한민국 스포츠의 미래를 이끌어갈 초·중학교 선수들이 참가해 경쟁하는 경연의 장이다. 올해는 대회 역사상 최초로 e스포츠 종목이 신설됐다. 'FC 온라인'이 이번 대회 e스포츠 종목으로 단독 채택됐다. 'FC 온라인'은 다른 종목과 달리 12·15세 이하 연령을 통합해 단체전과 개인전으로 나뉘어 진행된다.

넥슨 'FC 온라인', '제55회 전국소년체육대회' 지역 대표 선발전 진행 [사진=넥슨]

이번 지역 대표 선발전은 각 시·도별 교육청, 시·도체육회 및 협회 등에서 주관하며 4월 5일까지 온·오프라인에서 개인전으로 진행된다. 각 지역 상위 3인을 선발해 지역을 대표하는 단체전 팀으로 결성하며, 선발된 3인은 각 지역 연합팀 형태로 전국대회에 출전하게 된다. 참가 자격은 만 15세 이하, 각 지역별 거주 청소년으로, 학교 밖 청소년도 참여할 수 있다. 본인 명의의 'FC 온라인' 계정을 보유하면 참가 신청이 가능하다. 참가 신청 선수는 대한체육회 '경기인 등록 시스템'에 선수 등록을 해야 한다.

본선 토너먼트인 전국대회는 5월 23일부터 24일까지 부산 이스포츠 경기장에서 개최되며 17개 시·도 대표팀이 참여하는 단체전(3인) 토너먼트와 각 시·도 대표팀 선수 3인이 전원 출전하는 개인전(1인)이 동시에 진행되어 총 51명의 선수가 치열한 경쟁을 펼친다. 4강 이전은 3판 2선승제 4강과 결승전은 5판 3선승제로 진행된다. 전국대회 모든 경기는 참가 선수가 한국이스포츠협회의 학교 e스포츠 SOOP, 유튜브, 치지직 채널과 대한체육회 치지직 채널을 통해 중계된다.

'FC 온라인'의 제55회 전국소년체전 시·도 대표 선발전에 대한 자세한 내용은 한국이스포츠협회 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

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