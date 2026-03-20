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인도, 에너지 수급난에 수입 석탄 발전 확대 검토..."오염물질 배출대국으로 회귀 우려"

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수입 석탄 등 화력 발전소 최대치로 가동 추진...여름철 전력 수요 급증에 대비
석탄 발전 의존도 높은 인도, 수요 급증 시 LNG 발전으로 보완
중동 위기에 가스 수급 어려워지며 석탄·바이오매스 등 연료 사용 늘어

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 이란 전쟁으로 원유 및 가스 수급난을 겪고 있는 인도가 수입 석탄 사용 화력 발전량을 최대치로 늘리는 방안을 검토 중이다. 여름철 전력 수요 증가에 대비한 조치다.

19일(현지 시간) 로이터 통신은 복수의 소식통을 인용, 인도 정부가 수입 석탄을 사용하는 화력 발전소들이 발전량을 최대치로 늘리도록 강제하는 긴급 조항 발동을 검토하고 있다고 보도했다.

인도는 수입 석탄을 연료로 사용하는 약 17기가와트(GW) 규모의 발전소를 해안 지역에 보유 중이다. 타타파워가 구자라트주 문드라에 4GW급 수입 석탄 화력 발전소를 운영해 왔지만 인도 정부가 지난해 비싼 수입 석탄을 사용하는 발전 기업에 대한 보조금을 없애면서 지난 6개월간 가동을 중단했다.

수입 석탄을 사용한 발전은 인도 국내산 석탄을 사용한 발전보다 비용 부담이 크다. 다만, '전기법 제11조' 같은 긴급 조항이 발동되면 수입 석탄을 사용하는 화력 발전소들은 계약된 가격과 상관없이 생산량을 최대치로 늘려야 하고, 이후 정부가 구성한 위원회가 개입해 발전소의 실제 비용을 바탕으로 정부의 해당 전력 구매 단가를 책정하게 된다.

미국과 이스라엘의 공습으로 발발한 이란 전쟁으로 인해 액화천연가스(LNG) 공급이 부족해짐에 따라 인도가 이번 여름 최대 전력 수요를 충족하기 위해 석탄 발전에 더욱 의존할 가능성이 크다고 로이터는 전했다. 소식통 또한 인도 정부가 수입 석탄 발전소를 포함한 모든 석탄 발전소를 최대 용량으로 가동하는 방안도 검토 중이라고 말했다.

마노하르 랄 카타르 인도 연방 전력부 장관에 따르면, 인도의 올해 여름철 전력 수요는 최대 270GW에 달할 것으로 예상된다.

전력 생산의 70% 이상을 석탄 발전에 의존하고 있는 인도는 평소 전력 수요가 급증할 때 LNG 발전소를 가동해 대응해 왔다. 그러나 미국과 이스라엘의 공습으로 이란이 글로벌 에너지의 주요 운송로인 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄한 데 더해 최근 이란이 이스라엘의 공격에 대한 보복으로 세계 LNG 공급량의 약 20%를 담당하는 카타르의 가스 밀집 시설에 미사일 공격을 가하면서 LNG 공급난이 가중될 것이라는 우려가 큰 상황이다.

[아메다바드 로이터=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 미국·이스라엘과 이란 간의 충돌로 인한 공급 차질 속에, 2026년 3월 12일 인도 아메다바드의 한 가스 대리점 밖에서 시민들이 빈 LPG 가스통을 들고 줄을 서 있다. 2026.03.18 hongwoori84@newspim.com

일각에서는 이란 전쟁으로 인해 인도가 과거의 오염물질 배출 구조로 돌아설 수 있다고 경고하고 있다.

영국 BBC는 전 세계 석유와 가스 공급량의 약 5분의 1, 인도 LNG 및 LPG 수입의 주요 해상 통로인 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 인도가 일시적으로나마 석탄·등유·바이오매스 등 환경 오염 유발 연료로의 회귀 위험이 있다고 지적했다.

BBC에 따르면, 인도 일부 지역에서는 목재 판매량이 급증하고 있는 반면, 다른 지역에서는 소똥 등 바이오매스 연료 판매량이 증가하고 있다. 또한, 인도 연방 정부는 저소득 가구 지원을 위해 각 주에 정규 할당량 이외 4만 8000킬로리터의 등유 추가 공급을 승인했다.

한편, 프랑스는 인도가 지구 온난화 대응에 부진하다며 인도에 대한 유럽연합(EU) 자금 지원 차단 가능성을 언급했다.

19일(현지시간) 일간 르피가로에 따르면, 모니크 바르뷔 프랑스 생태전환부 장관은 최근 언론 인터뷰에서 기후변화 대응이 부진한 신흥국들에 대해 EU가 더 단호한 태도를 보여야 한다며 인도를 지목했다.

그는 지난 1월 EU가 인도와 무역 협정을 체결하며 인도의 온실가스 감축을 위해 5억 유로(약 8659억 원)를 지원하기로 했지만 일부 회원국들이 이를 늦게 알게 돼 불만을 제기함에 따라 해당 제안은 보류됐다고 설명했다.

그는 "인도가 약속에 따라 국가별 온실가스 감축 목표(NDC)를 제출하고, 기후 협상에서 EU를 대하는 태도를 조금이라도 바꾸지 않는다면 이런 자금 지원에 찬성할 수 없다"며 이런 뜻을 밝힌 서한을 EU 집행위원회에 보냈다고 밝혔다.

세계 제3위의 탄소 배출국인 인도는 2070년까지 탄소 중립을 달성하겠다는 목표를 제시한 바 있다. 

hongwoori84@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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'법정 소란' 권우현 영장심사 시작 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 섰다. 서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분 법정 소동 혐의를 받는 권우현 변호사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다. 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 선다.  사진의 왼쪽에서 두 번째가 권우현 변호사. [사진=유튜브 캡쳐] 권 변호사는 이날 오전 9시 30분쯤 취재진을 피해 법정 안으로 들어갔다. 앞서 서울중앙지검은 김 전 장관의 변호인단 중 한 명인 권 변호사에 대해 경찰이 신청한 구속영장을 법원에 청구했다. 권 변호사는 지난해 11월 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 진행된 한 전 총리의 속행 공판에서 김 전 장관의 증인신문 도중 소란을 피워 감치 15일을 선고받았다. 이후 권 변호사는 같은 달 열린 감치 재판에서 "해보자는 것이냐", "공수처(고위공직자범죄수사처)에서 봅시다"라고 발언했고, 재판부는 이를 문제 삼아 감치 5일을 추가로 내렸다. 그러나 이후 서울구치소가 인적사항이 확인되지 않았다는 사유로 수용을 거부하면서 집행 명령이 정지됐다. 대법원 법원행정처는 같은 달 법정모욕·명예훼손 혐의로 경찰에 고발장을 제출했다. 한편 서울중앙지검은 지난 1월 김 전 장관 변호인단인 이하상·권우현·유승수 변호사의 법정 내 품위 손상 행위와 이 변호사의 유튜브 내 모욕적 발언 등을 이유로 대한변호사협회에 징계 개시를 신청했다. 변협은 이 변호사의 유튜브 발언 부분에 대해서만 징계 개시를 청구하고, 법정 내 언행 등에 대해서는 변호인의 조력을 받을 권리를 보호한다는 등의 이유로 기각했다. 검찰은 변협 결정에 대해 지난 12일 이의신청을 제기했다. pmk1459@newspim.com   2026-03-20 11:05

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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