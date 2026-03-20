평택시, 치매 조기검진 상시 운영…무료 지원

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 치매를 조기에 발견하고 신속한 치료와 관리로 이어질 수 있도록 치매 조기검진을 연중 상시 운영한다.

20일 시에 따르면 치매 조기검진은 급속한 고령화로 치매 환자가 증가함에 따라 시민들이 치매로부터 안전하게 살아갈 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

치매 조기검진 모습[사진=평택시]

이번 치매 조기검진은 치매 진단을 받지 않은 지역 주민을 대상으로 연중 무료로 운영되며, 보건소 방문이 어려운 어르신들을 위해 경로당을 직접 찾아가는 현장 중심의 치매 검진 서비스도 함께 운영한다.

특히 검사 결과 인지기능 저하가 의심되는 경우 치매안심센터 및 협약병원과 연계해 더 정밀한 진단과 감별검사를 받을 수 있도록 지원하고 이후 검사 결과 치매로 최종 진단받은 대상자는 센터 등록을 통해 소득 기준에 따라 치매 지원할 예정이다.

주요지원은 치료관리비 지원, 실종 예방 서비스, 조호물품 지원, 1:1 사례관리, 치매가족교실, 쉼터 프로그램 등이다.

보건소 관계자는 "치매는 조기에 발견할수록 진행을 늦추는데 도움이 되는 만큼, 정기적인 검진을 통한 사전 관리가 무엇보다 중요"하다며 "시민 여러분의 적극적인 관심과 검진 참여를 당부드린다"고 말했다.

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