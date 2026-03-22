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2026.03.22 (일)
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골프존 '샤브20 GTOUR 슈퍼매치' 23일 개최, 남녀 주요 선수 16명 출전

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=국내 대표 스크린골프투어 GTOUR 주요 남녀 선수 16명이 정상을 놓고 다툰다.

㈜골프존(각자대표이사 박강수·최덕형)이 오는 23일 GTOUR, WGTOUR 인기 프로들의 각축전이 예고되는 '샤브20 GTOUR 슈퍼매치' 이벤트 대회를 개최한다. 

'샤브20 GTOUR 슈퍼매치'는 골프존 시뮬레이터를 기반으로 운영되는 최고의 시뮬레이션 프로 골프 투어 GTOUR의 연계 이벤트 대회로 더욱더 많은 골퍼 및 회원들에게 스크린골프투어의 매력을 알리기 위해 기획됐다. 총상금 3천만 원(우승 상금 1천 3백만원)으로 골프존이 주최, 프리미엄 샤브샤브 브랜드 샤브20이 스폰서로 참가했으며 GTOUR에서 활약 중인 주요 남녀 프로 16명이 출전한다.

골프존타워서울 미디어 스튜디오에서 진행되는 이번 대회는 남녀 2인 1팀, 8강 토너먼트로 방식으로 3일간 총 7번의 경기를 통해 우승팀을 가려낸다. 오는 3월 23일 8강 1, 2경기와 30일 8강 3, 4경기를 시작으로 4월 6일 두 번의 4강전을 통해 최종 두 팀이 6일 오후 6시 30분에 결승전을 치르게 된다. 8강은 각 해당일 15시, 18시 30분에 치러지고 4강은 오전 11시 30분과 오후 3시에 진행 예정이다.

경기는 18홀 스트로크 플레이로, 12개 홀은 한 개의 볼을 팀 구성원이 번갈아 플레이하는 포섬 플레이, 6개 홀은 개인 플레이로 진행된다. GTOUR, WGTOUR 주요 선수들이 출전하는 만큼 남녀 프로들의 팀워크와 캐미스트리, 각기 다른 코스 공략과 멋진 샷플레이까지 많은 관전포인트가 있을 것으로 예상된다. 대회 코스는 8강, 4강, 결승 각기 다른 코스로 진행돼 시청의 즐거움을 더욱 높일 예정이다. 특히 골프존 유튜브 채널과 스크린골프존TV 채널을 통해 전 경기 생중계돼 실시간 시청을 더욱 편하게 할 수 있도록 제공할 예정이다.

GTOUR, WGTOUR를 대표하는 스타 프로와 차세대 루키들이 팀을 이뤄 플레이하는 GTOUR 유일의 남녀 혼성 팀매치로, 다양한 볼거리와 경기 생중계를 통한 실시간 풍성한 즐거움을 전할 것으로 기대된다. 남자 선수는 필드와 스크린을 모두 접수한 김홍택을 필두로 실력과 예능감 모두 갖춘 최고의 인기선수 공태현, 25시즌 KPGA 투어에서 활약한 전재한이 출전한다. 또 25시즌 슈퍼매치 우승팀 이용희와 올 시즌 좋은 경기 흐름을 이어가는 하승빈, 장정우, 이세진, 이정웅이 함께한다.

여자 선수는 25시즌 WGTOUR 우승에 이어 26시즌 KLPGA 1부투어 진출까지 이뤄낸 양효리와 24시즌 GTOUR 슈퍼매치에서 각각 우승과 준우승을 차지한 WGTOUR 핵심 선수 윤규미, 안예인과 파워풀한 장타 실력으로 가장 뜨거운 인기를 받고 있는 문서형이 출사표를 던졌다. 또 오랜만에 복귀한 WGTOUR에서 완벽한 플레이로 눈도장을 찍은 배진리와 차세대 WGTOUR를 이끌 고수진, 김수아, 김세영1이 출전한다.

골프존 플랫폼사업부 안희훈 부장은 "샤브20의 후원을 통해 이번 GTOUR 이벤트 대회를 마련해 의미 있게 생각한다, 앞으로도 GTOUR에서 활약하는 선수들을 만나볼 수 있는 스크린골프 이벤트 대회를 지속적으로 선보여서 시청자들에게는 더욱 다양한 즐거움을 제공하도록 하겠다. 나아가 골프투어 발전에 이바지할 수 있도록 노력하겠다"라고 밝혔다.

한편, 24시즌 시작해 올해로 3회째 개최하는 GTOUR 슈퍼매치는 25년 대회 기준 생중계 시청자 수 최대 1.25만명, 누적 조회수 약 120만회 이상을 달성하는 등 다양한 볼거리의 스크린골프 컨텐츠로 골프 팬들에게 많은 사랑을 받고 있다.

iaspire@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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