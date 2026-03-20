광주 서구, 돌봄 가족 '휴식 활동비' 최대 10만원 지원

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 서구가 지역 최초로 돌봄 가족에게 휴식 활동비를 지원한다.

서구는 장기간 가족을 돌보는 주민의 부담을 줄이고 지속 가능한 돌봄환경을 조성하기 위해 '돌봄가족 휴식지원사업'을 추진한다고 20일 밝혔다.

광주 서구청. [사진=박진형 기자]

돌봄자에게 여행이나 공연 관람 등 다양한 방식으로 재충전할 수 있도록 1인당 최대 10만원의 휴식·문화 활동비를 지원한다.

또 최대 1일 8시간의 대체 돌봄 서비스를 제공해 공백이 발생하지 않도록 할 방침이다.

지원 대상은 서구에 거주하면서 하루 8시간 이상 가족을 돌보는 주민으로 장기요양 1~2등급 또는 치매가 있는 3~4등급 대상자를 6개월 이상 돌보는 가구다.

사업 참여 희망자는 거주지 동 행정복지센터 또는 서구청 돌봄지원과를 통해 신청하면 된다.

김이강 서구청장은 "돌봄은 개인의 책임을 넘어 지역사회가 함께해야 할 과제"라며 "돌봄가족이 체감할 수 있는 실질적인 지원을 통해 지속 가능한 돌봄환경을 만들어가겠다"고 말했다.

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