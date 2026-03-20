한주원 경기도의원 예비후보 "지방선거, 정치적 구호 아닌 '일꾼형 리더' 필요"

"경선은 정책으로 판단이 이뤄져야 한다"

"이해집단의 압력에 흔들리지 않는 능력·용기 중요"

"협력적 리더십을 발휘할 수 있는 풀뿌리가 돼야 한다"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 한주원 더불어민주당 경기도의원 광명시1선거구(철산1.2.3동, 광명1.2.3동) 예비후보는 20일 풀뿌리 일꾼을 선출하는 것은 정치적 구호가 아닌 실질적인 '일꾼형 리더'가 필요하다고 밝혔다.

한주원 더불어민주당 경기도의원 광명시1선거구(철산1.2.3동, 광명1.2.3동) 예비후보. [사진=한주원 경기도의원 예비후보 선거캠프]

한 예비후보는 "경선은 정책으로 판단이 이뤄져야 한다"면서 "시민들은 책임 있는 실력형 리더, 시민을 우선하는 독립적 사고의 인물, 공정하고 투명한 실천가, 그리고 깨어 있는 시민의 동반자 등이 요구된다"고 강조했다.

특히 한 예비후보는 "실력형 리더는 단순히 인기 여론에 기대는 정치인이 아니라, 도시의 재정과 산업 구조를 정확히 이해하고 개선할 수 있는 인물이어야 한다"면서 "실행력과 책임감을 보여줄 수 있는 후보, 즉 말보다 결과로 평가받는 사람이 돼야 한다"고 역설했다.

또한 "도시 경쟁력을 높이는 후보가 중요하다"면서 "독립적 사고의 인물은 정당의 특정인과의 이해관계나 줄서기식 정치에 휘둘리지 않고, 시민 전체의 이익을 기준으로 결정을 내릴 수 있는 사람이어야 한다"고 피력했다

그는 "공정하고 투명한 경선을 통해 특정 정치인의 이해관계를 내세워 줄서기 대신, 시민들이 필요한 곳에 합리적으로 필요로 하는 인물이어야 하고, 특정인이나 이해집단의 압력에 흔들리지 않는 능력과 용기가 중요하다"고 밝혔다.

그러면서 "시민의 동반자는 결국 '깨어 있는 시민의 정의로운 선택'에서 비롯된다. 시민과 소통을 중시하고 행정의 방향을 투명하게 공유하며, 협력적 리더십을 발휘할 수 있는 풀뿌리가 돼야 한다"면서 "정직하고 깨끗한 사람, 일을 하는 사람, 약속이 아니라 책임으로 증명하는 사람, 시민을 더 두려워하는 사람이어야 한다"고 덧붙혔다.

마지막으로 한주원 예비후보는 "정치를 외면한 가장 큰 대가는 가장 저질스러운 인간에게 지배당한다는 것이다"는 플라톤의 말을 인용하면서 "정치는 나눔을 행사하고, 그 어떤 것보다 높은 도덕성을 가지고 대중에게 봉사를 하는 영역"이라고 강조했다.

1141world@newspim.com