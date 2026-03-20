남원시, 글로벌 시니어춘향 선발대회…신노년 문화 확산

10주년 맞은 전국 대표 시니어 축제 위상 강화

에세이 중심 심사 및 글로벌 참여 확대 기반 경쟁력 제고

[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시가 시니어 세대의 삶과 지혜를 조명하는 문화행사를 통해 신노년 가치 확산에 나선다.

남원시와 남원시노인복지관은 '제10회 글로벌 시니어춘향 선발대회'를 오는 4월 30일 남원춘향문화예술회관 대공연장에서 개최한다.

지난해 시니어 춘향 선발대회 모습[사진=남원시] 2026.03.20 gojongwin@newspim.com

올해로 10주년을 맞은 이번 대회는 단순 미인 선발을 넘어 어르신들의 삶과 경험을 공유하는 신노년 문화 축제로 자리 잡았다. 특히 글로벌 참여 확대와 시상 강화 등을 통해 행사 규모와 의미를 한층 키웠다.

대회는 2016년 시작 이후 시니어 세대의 인생 2막을 응원하는 상징적 행사로 성장했으며, 올해는 '삶의 서사'를 중심으로 세대 공감형 콘텐츠를 강화한다.

참가 자격은 국내 여성 60세 이상, 외국인 및 다문화가정 여성은 55세 이상으로 확대해 3년 연속 글로벌 대회로 운영된다. 접수 과정에서는 구술 지원을 통해 고령 참가자의 접근성을 높였다.

심사 방식은 삶의 이야기를 담은 에세이에 75점을 배정하는 등 내면 가치 평가에 초점을 맞췄다. 지역사회 기여도와 신노년 문화 선도력 등을 종합 평가해 본선 진출자를 선발한다.

본선에서는 발표와 질의응답 등을 통해 지혜와 품격을 평가하며 최종 수상자를 결정한다. 대상 상금은 500만 원으로 확대됐으며, 추천 기관에 포상금을 지급하는 제도도 신설됐다.

이번 대회는 '제96회 춘향제' 기간 중 열려 관광객과 시민에게 시니어 문화의 가치를 알릴 예정이다. 수상자들은 향후 지역사회 활동과 교육 참여를 통해 문화 확산 역할을 맡게 된다.

최경식 남원시장은 이번 대회가 시니어들에게 새로운 도전과 희망의 계기가 되길 기대한다고 밝혔다.

접수는 4월 3일까지 진행되며 방문, 우편, 이메일 등을 통해 신청할 수 있다. 남원시는 이번 행사를 통해 노년 세대의 경험과 지혜를 지역의 핵심 문화 자산으로 확장해 나간다는 계획이다.

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