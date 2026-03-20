전북교육청, 학교늘봄협의체 신설…지역 돌봄체계 강화

학교·지자체·지역기관 협력 기반 '온동네 돌봄' 구축

늘봄지원실 중심 협의체 운영·현장 연계 확대



[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청이 늘봄학교의 안정적 운영과 지역 연계 강화를 위해 협의체 중심의 돌봄체계 구축에 나섰다.

전북교육청은 학교와 지역이 함께하는 돌봄 환경 조성을 위해 '학교늘봄협의체'를 신설·운영한다고 20일 밝혔다.

전북자치도교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.03.20 lbs0964@newspim.com

해당 협의체는 학교와 지자체, 지역돌봄기관 관계자들이 참여해 늘봄학교 운영 전반을 협의하는 공식 기구다.

학교늘봄협의체는 지역 여건에 맞는 돌봄과 교육을 연계하고, 학교와 지역사회가 함께 아이를 키우는 '온동네 돌봄체계' 구축의 핵심 역할을 수행한다.

교육청은 이를 통해 지역 기반 협력체계를 보다 체계적으로 강화해 나간다는 계획이다.

특히 늘봄지원실장을 중심으로 협의체를 운영하고, 여기서 도출된 운영 성과를 바탕으로 기초 및 광역 단위 협의체와 연계해 촘촘한 돌봄 시스템을 구축할 방침이다.

이와 관련 교육청은 20일 전주비전대 행복기숙사에서 '늘봄지원실장 역량강화 연수'를 개최하고 새 학기 늘봄학교 운영 방향과 학교 단위 협력체계 구축 방안을 공유했다.

연수에서는 협의체 운영 방법 안내와 우수 사례 공유를 통해 현장 적용 방안을 집중 논의했다.

장기영 미래교육과장은 "학교늘봄협의체는 학교와 지역이 함께 아이들을 돌보고 키우는 협력 기반"이라며 "앞으로도 지역사회와 긴밀히 협력해 학생들이 방과후에도 안전하고 다양한 배움의 기회를 누릴 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 말했다.

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