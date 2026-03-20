경찰청·조달청, 공공조달 계약 악용 '노쇼 사기' 예방 업무협약

나라장터 사이트에 사기 예방 안내문 노출...알림창 확인해야 계약 진행

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰청과 조달청이 공공조달 계약을 악용한 '노쇼 사기' 범죄 예방과 근절을 위해 손을 잡았다.

경찰청과 조달청은 20일 오전 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단 회의실에서 '공공조달 계약 악용 '노쇼 사기' 피해 예방 및 근절을 위한 업무협약'을 체결했다.

경찰청 [사진=뉴스핌DB]

협약식에는 신효섭 전기통신금융사기 통합대응단장과 김지욱 조달청 디지털공정조달국장이 참석했다.

최근 국가와 지방자치단체 공무원을 사칭해 공공기관 물품 구매 시스템인 '나라장터' 낙찰 업체에 접근해 특정 업체에서 물품을 대리 구매하도록 유도하거나 대금을 가로채는 '노쇼 사기'가 발생하고 있다. 양 기관은 노쇼 사기 피해를 선제적으로 예방하기 위해 협약을 추진했다.

양 기관은 올해 상반기 전국 시행을 목표로 조달 전산망 내 범죄 시도를 조기에 차단할 수 있는 예방 조치를 가동한다.

나라장터에서 업체가 공공조달 계약을 위해 전자계약서 초안을 확인하고 응답하는 단계에 경찰청이 제작한 사기 예방 안내문을 알림창 형태로 노출한다. 특히 해당 알림창을 확인해야 다음 계약 단계로 넘어갈 수 있도록 시스템에 반영한다.

계약 당사자가 아닌 경우에도 개인정보에 동의한 조달업체를 대상으로 정례적인 사기 예방 문자를 발송한다. 조달청은 신종 수법 발생시 나라장터 전체 등록 업체에 긴급 주의 문자를 보낸다.

양 기관은 최신 범죄 동향을 공유하고 사기 의심 사례 접수시 신속히 전파해 피해 확산을 막기로 했다.

특히 최근 중동 정세 불안에 따른 국제 유가 상승 상황을 악용해 공공기관을 사칭한 물품 긴급 구매를 요구하는 노쇼 사기가 발생할 가능성이 있는만큼 주의를 당부했다.

krawjp@newspim.com