차헬스케어, '소요한남 레지던스' 헬스케어 서비스 구축

청담 차움 등과 협약…초개인화 맞춤 건강관리 제공

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 헬스케어 전문기업 차헬스케어는 서울 용산구 한남동에 조성되는 '소요한남 레지던스'에 헬스케어 서비스 플랫폼을 구축한다고 20일 밝혔다.

회사에 따르면 단순한 웰니스 시설 조성을 넘어 AI 기반의 초개인화 맞춤 시스템을 설계하고 미래형 건강관리 컨셉을 선보이기 위해 청담 차움을 비롯해 소요한남레지던스, 브릭스인베스트먼트, 노블라이프케어와 업무협약을 체결했다.

차헬스케어는 청담 차움과 협력해 라이프케어∙예방의료∙Longevity(무병장수) 분야의 독보적인 전문성을 기반으로, 레지던스 내 AI와 컨시어지가 결합된 'AI 기반 커넥티드 헬스케어' 컨셉을 도입할 계획이다. 커넥티드 헬스케어는 온∙오프라인을 결합한 플랫폼을 기반으로 지속적인 건강 모니터링을 제공하고, 전문 헬스케어 컨설턴트 상담을 통해 생활과 의료를 유기적으로 연결하는 서비스다.

(왼쪽부터) 노블라이프케어 한만기 대표, 브릭스인베스트먼트 홍지협 대표, 차헬스케어 윤경욱 대표, 청담 차움 이광호 행정부원장 기념촬영을 하고 있다. [사진=차헬스케어]

특히 소요한남 레지던스는 호텔식 서비스와 헬스케어, 주거 기능을 결합한 하이엔드 시니어 레지던스로 조성될 예정이다. 차헬스케어는 레지던스 지하 1층에 커넥티드 헬스케어 플랫폼을 활용해 '헬스케어 컨시어지'를 구축할 계획이다.

이곳에서는 AI∙데이터 기반으로 입주민의 건강 상태와 생활 습관을 분석하고, 개인 맞춤형 건강관리 및 웰니스 프로그램을 제공한다. 전문 헬스케어 컨설턴트가 건강 상담과 컨시어지 서비스를 제공할 예정이다. 일상에서 체감할 수 있는 미래형 건강관리 경험을 설계해 하이엔드 시니어 레지던스에 걸맞은 최고의 웰니스 환경을 구현한다는 방침이다.

아울러 부동산 개발 및 투자 전문 회사인 브릭스인베스트먼트와 레지던스 운영사인 노블라이프케어는 헬스케어 공간 조성 및 초기 인프라 구축과 입주자 대상 서비스 운영 환경 조성 등을 담당하게 된다.

한편 차헬스케어는 앞으로 다양한 주거 프로젝트와 협력을 확대해 커뮤니티 기반 헬스케어 서비스를 발전시키고 디지털 헬스케어와 연계한 새로운 주거형 라이프케어 모델을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

nylee54@newspim.com