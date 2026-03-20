새벽배송 체험 마친 로저스 쿠팡 대표 "안전한 업무여건 조성할 것"

염태영 의원과 약속 이행, 배송 전 과정 체험

19일 밤부터 다음날 새벽까지 성남 일대 배송

"배송인력 포함 모든 근로자들 자랑스럽다"

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국법인 임시대표가 지난해 국회 청문회 과정에서 약속한 새벽배송 체험을 마치고 "안전하면서도 선진적인 업무 여건을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

20일 쿠팡에 따르면 로저스 대표는 지난 19일 오후 8시30분부터 이날 오전 6시30분경까지 경기도 성남시 중원구 일대에서 새벽배송을 체험했다.

로저스 대표가 프레시백을 들고 배송업무를 하고 있는 모습. [사진=쿠팡]

이번 체험은 국회에서의 약속 이행과 신뢰 강화를 위해 진행됐으며, 새벽배송 기사의 일상적인 업무 전 과정을 경험하는 데 초점을 맞췄다.

앞서 염태영 더불어민주당 의원은 지난해 12월 말 청문회에서 로저스 대표에게 심야 배송 업무를 같이 해볼 것을 제안했고, 로저스 대표는 함께 배송하기로 약속했다.

로저스 대표와 염 의원은 전날 저녁 경기도 성남 야탑 쿠팡로지스틱스(CLS) 배송캠프에서 안전교육과 상차 작업 등을 함께 했다. 이어 쿠팡 직고용 배송기사인 '쿠팡친구'와 동승해 각각의 택배차량으로 이동, 성남 중원구의 아파트·빌라·단독주택 지역을 구석구석 돌며 배송했다.

로저스 대표와 염태영 의원이 배송체험에 앞서 택배물품 상차 등 준비 작업을 하고 있는 모습. [사진=쿠팡]

로저스 대표는 배송 체험을 마친 후 "고객을 위해 수고해 주시는 배송인력을 포함한 쿠팡 사업장의 모든 근로자분들을 자랑스럽게 생각한다"고 말했다.

쿠팡 관계자는 "앞으로 배송 현장 목소리를 적극적으로 경청해 직원들의 근무 여건과 건강권을 강화하는 데 앞장설 계획"이라고 밝혔다.

shl22@newspim.com