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잠실 재건축 '마지막퍼즐' 장미1·2·3차, 49층-5105가구 탈바꿈 임박

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한강 수변공원과 연계한 대규모 도시정원 조성
잠실대교 남단에 끊어진 한강변 한가람로 개설

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 준공 47년 된 노후단지 서울 송파구 잠실동 장미1·2·3차가 공공주택 551가구를 포함한 총 5105가구 대단지로 새롭게 탄생하는 재건축사업이 본격 추진된다.

90년대 중반 주공1~4단지 저밀도지구를 시작으로 재건축에 나섰던 잠실의 '마지막 퍼즐'이 맞춰지는 셈이다. 

20일 서울시에 따르면 지난 19일 열린 제4차 도시계획위원회 정비사업특별분과에서는 이같은 내용을 담은 장미1·2·3차아파트 재건축 정비계획 결정(변경) 및 경관심의안을 수정가결했다.

장미아파트 재건축 안건은 앞서 지난해 10월 도시계획위원회(정비사업특별분과) 심의에 상정됐으나 건축배치계획, 공공보행통로계획, 공원배치계획, 교통계획 등 정비계획 변경안에 대한 재검토 의견을 받으며 보류된 바 있다. 이번 심의는 조치계획 마련 후 재상정하는 안건을 처리한 것이다.

잠실 장미1·2·3차 재건축 위치도 [자료=서울시]

장미1·2·3차 아파트는 3522가구 노후 주거단지로 주차공간이 부족하고 노후 배관으로 녹물 발생 등 주거환경 개선이 시급한 곳이다. 한편으로는 한강과 역세권, 롯데월드몰, 올림픽공원 등 교통·자연·교육환경을 갖춘 우수한 입지적 특성을 갖추고 있으며 잠실광역 중심의 배후 주거지로서의 개발 잠재력이 높은 지역이기도 하다. 이 사업은 서울시 신속통합기획을 통해 추진됐다.

이번 정비계획으로 장미 재건축은 용적률 300% 이하, 높이 184m(최고 49층) 이하 규모로 공동주택 총 5105가구가 공급된다. 이중 공공주택은 551가구다.

대상지는 인근 한강 수변공원과 연계한 대규모 도시정원 단지 조성을 위해 주요 지점에 공원(3개소)을 분산 배치하고 한강과 신설 공원을 잇는 순환형 녹지축을 조성할 계획이다. 특히 한강과 잠실나루역을 연결하는 공공보행통로 결절 부분에는 중앙광장을 조성하고 단지 내 조경공간과 연계해 대규모 녹지공간을 조성할 계획이다.

잠실나루역변에는 동주민센터와 어린이도서관 등 복합시설을 조성하고, 송파대로변에는 공공지원시설을 신설해 생활 및 전문 체육사업을 지원할 계획이다. 그리고 단지 내부는 경로당, 어린이집, 작은도서관, 다함께돌봄센터 등을 외부 개방시설을 배치해 아파트단지 주민뿐만 아니라 주변 주민에게도 다양한 생활 편익을 제공할 예정이다.

또한 기존 낡고 규모감 있는 상가는 잠실나루역에서 올림픽로35길을 잇는 생활가로에 상가를 배치하고 옥상정원을 조성하여 상권과 생활가로의 활성화를 유도할 계획이다.

잠실종합운동장에서 잠실대교 남단 이후 끊어진 한강변의 한가람로를 개설해 평소 교통체증으로 몸살을 앓고 있는 잠실사거리로의 교통 유입을 분산하고 잠실나루역 일대 회전 교차로와 고가 하부 교각 등으로 인해 복잡하고 불편한 교통체계도 전면 개편해 주변지역 일대의 교통 흐름이 대폭 향상될 것으로 전망된다.

장미아파트 재건축사업은 인근 잠실래미안아이파크(2678가구, 2025년 12월 입주), 잠실르엘(1865가구, 2026년 1월 입주), 잠실5단지(6411가구, 2025년 6월 통합심의 완료)와 함께 잠실 일대 주택공급 활성화(약 1만6000가구)에 큰 영향을 미칠 것으로 전망된다.

최진석 서울시 주택실장은 "잠실아파트지구 내 장미1·2·3차아파트가 수정 가결됨에 따라 잠실 일대가 쾌적한 주거단지로 다시 태어날 것으로 기대된다"며 "사업이 차질없이 추진될 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 말했다.

donglee@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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