고동진 의원, 25일 국회서 청년멘토링 강연..."AI 시대 언론인 역량 제고"

국회 출입 기자 대상 'AI의 현재' 강연

생성형 AI와 저널리즘 변화 논의

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 고동진 국민의힘 의원은 오는 25일 오후 2시 국회의원회관 제8간담회의실에서 국회 출입 언론인을 대상으로 청년멘토링 강연을 개최한다고 밝혔다.

고 의원은 국회에서 '청년의 미래를 남길 것'이라는 목표하에 매월 '고동진의 청년멘토링'을 개최하며 청년과 소통하고, 지난 40여 년간 산업현장에서 쌓은 경험과 노하우를 공유하고 있다.

고동진 국민의힘 의원. [사진=고동진 의원실]

이번 제17차 청년멘토링은 특별히 국회 출입 기자들의 요청에 의해 기획됐으며, 고 의원은 강연자로 나서 'AI의 현재! 우리는 무엇을 준비해야 하는가'를 주제로 AI 기술의 발전 과정부터 AI 시대에 필요한 언론인의 역량까지 자세히 설명할 예정이다.

국회에 출입하는 언론인 누구나 참여자 모집 사이트(https://naver.me/Gwf33rm2)를 통해 수강 신청할 수 있으며, 자세한 정보는 고동진 의원실 공식 블로그에서 확인 가능하다.

고 의원은 "생성형 AI의 등장으로 저널리즘의 환경에도 큰 변화가 생기고 있다"며 "이번 강연이 AI 기술에 대한 이해도를 높이고, 빠르게 발전하는 기술 환경 속에서 언론인이 역량을 제고할 방법은 무엇인지 함께 고민하는 자리가 되길 기대한다"고 말했다.

한편 고 의원은 반도체 AI 첨단산업특별위원회 위원으로 국내 AI 산업현장의 목소리를 반영한 정책개발 및 입법활동을 활발히 이어가고 있으며, AI 산업 진흥 및 발전을 위해 「인공지능산업 발전 특별법안」을 대표발의한 바 있다.

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