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뮤지컬 '팬레터' 10주년 앵콜 공연 대학로 상륙…다시 '팬레터 신드롬'

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 대한민국 창작 뮤지컬의 자부심인 뮤지컬 '팬레터'가 10주년 기념 앵콜 공연을 통해 대학로에서 다시 한번 관객과 만난다.

뮤지컬 '팬레터'가 지난 17일 서울 홍익대 대학로 아트센터에서 성공적인 막을 올렸다. 지난 예술의전당 공연의 흥행을 이어가는 이번 무대는 10년의 역사가 응축된 밀도 높은 서사로 개막 첫 주부터 관객들의 뜨거운 호응을 이끌어내며 대학로에서도 변함없는 작품의 저력을 증명했다.

뮤지컬 '팬레터'는 1930년대 일제강점기를 배경으로, 김유정과 이상 등 당대 문인들의 모임인 '구인회'의 일화에서 모티브를 얻어 창작된 팩션 뮤지컬이다. 천재 소설가 김해진과 그를 동경하는 작가 지망생 정세훈, 그리고 김해진의 뮤즈이자 비밀에 싸인 작가 히카루의 이야기를 통해 문인들의 예술혼과 사랑을 매혹적으로 그려낸다.

뮤지컬 팬레터 공연 사진 [사진=라이브(주)]

이번 앵콜 무대는 10년의 연륜이 묻어나는 완성도 높은 연출로 관객들의 몰입감을 높였다. 조명과 그림자로 빚어낸 모던한 미장센, 인물의 심리와 역학 관계를 섬세하게 표현한 안무가 작품의 서사를 시각적으로 확장하며 보는 재미를 더해 10년의 연륜을 느끼게 했다. 이와 함께 '별이 반짝이는 시간', '해진의 편지', '내가 죽었을 때' 등 서정과 격정을 오가는 드라마틱한 넘버들이 라이브 오케스트라의 풍성한 선율과 어우러져 작품 특유의 문학적 감수성을 자극했다.

개막을 전후해 진행된 참여형 이색 이벤트도 눈길을 끌었다. 지난 4일에는 '히카루 생일 파티'를 통해 히카루 역 배우들과 코스프레 의상을 입은 관객이 직접 만나는 자리를 마련했으며, 10일에는 대학로 일대에서 세훈 역 무대 의상을 입은 스태프를 찾아 출연진에게 보내는 팬레터를 전달하는 '편지의 전달자' 이벤트를 열어 작품의 서사를 현실로 확장했다. 개막일인 17일부터 19일까지는 해진 역 배우들의 친필로 제작한 '해진의 편지'를 유료 관객 전원에게 증정했다. 또한 공연장 내 마련된 팝업존 '명일일보 편집실'은 관객들이 직접 편지를 작성하거나 구인회 관련 도서를 열람할 수 있는 복합 문화 공간으로 운영되어 소통의 깊이를 더하고 있다.

특히 이번 앵콜 시즌은 관록의 역대 배우들에 더해 새로운 에너지를 더할 실력파 배우들이 합류해 완벽한 시너지를 발산했다. '김해진' 역 강필석, 김재범, 김경수, 이규형, '정세훈' 역 문태유, 문성일, 윤소호, 홍기범, '히카루' 역 소정화, 강혜인, 이봄소리, 허윤슬 등이 각기 다른 매력으로 무대를 빛내며 관객들에게 전율을 선사했다.

'김해진' 역을 맡은 배우들은 첫 공연 후 무대인사를 통해 작품을 향한 깊은 애정을 전했다. 뉴 캐스트로 합류한 강필석은 "공연을 해보니 이 작품이 왜 오랫동안 사랑받았는지 알겠다. 최선을 다해 관객 여러분께 팬레터를 드리고 받겠다"라고 각오를 다졌다. 2019년 삼연에 이어 돌아온 김재범은 "10주년 기념 공연에 불러주셔서 감사하다. 좋은 배우, 스태프들과 좋은 관객 앞에서 공연해서 정말 행복하다"라고 소감을 전했다. 초연부터 전 시즌에 참여한 오리지널 캐스트 이규형은 "(극 중 해진이 마지막 편지를 남긴 날짜인) 3월 17일에 공연으로써 관객 여러분에게 편지를 잘 쓴 것 같다. 특별한 날 객석을 가득 매워 주셔서 감사하다."라고 깊은 감사를 표했다.

뮤지컬 '팬레터'는 2016년 초연 이후 탄탄한 서사와 매혹적인 음악을 바탕으로 독보적인 팬덤을 구축했다. 또한 대만, 중국, 일본 등 아시아 시장 진출에 이어 영국 런던 쇼케이스까지 성료하며 명실상부한 글로벌 K-뮤지컬의 선두주자로 자리매김했다. 지난 2월 예술의전당에서 10주년 기념 공연이 성황리에 폐막한 가운데, 이어지는 대학로 공연 역시 '팬레터'의 위상을 다시 한번 각인시킬 것으로 기대된다. 10년 동안 세월을 초월하는 감동을 전해온 뮤지컬 '팬레터'는 이번 앵콜 공연을 통해 작품이 가진 생명력을 다시금 증명하며 새로운 역사를 써 내려갈 전망이다.

한편, 뮤지컬 '팬레터' 10주년 기념 앵콜 공연은 오는 6월 7일까지 서울 홍익대 대학로 아트센터 대극장에서 공연된다.

jyyang@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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