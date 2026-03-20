뮤지컬 '팬레터' 10주년 앵콜 공연 대학로 상륙…다시 '팬레터 신드롬'

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 대한민국 창작 뮤지컬의 자부심인 뮤지컬 '팬레터'가 10주년 기념 앵콜 공연을 통해 대학로에서 다시 한번 관객과 만난다.

뮤지컬 '팬레터'가 지난 17일 서울 홍익대 대학로 아트센터에서 성공적인 막을 올렸다. 지난 예술의전당 공연의 흥행을 이어가는 이번 무대는 10년의 역사가 응축된 밀도 높은 서사로 개막 첫 주부터 관객들의 뜨거운 호응을 이끌어내며 대학로에서도 변함없는 작품의 저력을 증명했다.

뮤지컬 '팬레터'는 1930년대 일제강점기를 배경으로, 김유정과 이상 등 당대 문인들의 모임인 '구인회'의 일화에서 모티브를 얻어 창작된 팩션 뮤지컬이다. 천재 소설가 김해진과 그를 동경하는 작가 지망생 정세훈, 그리고 김해진의 뮤즈이자 비밀에 싸인 작가 히카루의 이야기를 통해 문인들의 예술혼과 사랑을 매혹적으로 그려낸다.

뮤지컬 팬레터 공연 사진 [사진=라이브(주)]

이번 앵콜 무대는 10년의 연륜이 묻어나는 완성도 높은 연출로 관객들의 몰입감을 높였다. 조명과 그림자로 빚어낸 모던한 미장센, 인물의 심리와 역학 관계를 섬세하게 표현한 안무가 작품의 서사를 시각적으로 확장하며 보는 재미를 더해 10년의 연륜을 느끼게 했다. 이와 함께 '별이 반짝이는 시간', '해진의 편지', '내가 죽었을 때' 등 서정과 격정을 오가는 드라마틱한 넘버들이 라이브 오케스트라의 풍성한 선율과 어우러져 작품 특유의 문학적 감수성을 자극했다.

개막을 전후해 진행된 참여형 이색 이벤트도 눈길을 끌었다. 지난 4일에는 '히카루 생일 파티'를 통해 히카루 역 배우들과 코스프레 의상을 입은 관객이 직접 만나는 자리를 마련했으며, 10일에는 대학로 일대에서 세훈 역 무대 의상을 입은 스태프를 찾아 출연진에게 보내는 팬레터를 전달하는 '편지의 전달자' 이벤트를 열어 작품의 서사를 현실로 확장했다. 개막일인 17일부터 19일까지는 해진 역 배우들의 친필로 제작한 '해진의 편지'를 유료 관객 전원에게 증정했다. 또한 공연장 내 마련된 팝업존 '명일일보 편집실'은 관객들이 직접 편지를 작성하거나 구인회 관련 도서를 열람할 수 있는 복합 문화 공간으로 운영되어 소통의 깊이를 더하고 있다.

특히 이번 앵콜 시즌은 관록의 역대 배우들에 더해 새로운 에너지를 더할 실력파 배우들이 합류해 완벽한 시너지를 발산했다. '김해진' 역 강필석, 김재범, 김경수, 이규형, '정세훈' 역 문태유, 문성일, 윤소호, 홍기범, '히카루' 역 소정화, 강혜인, 이봄소리, 허윤슬 등이 각기 다른 매력으로 무대를 빛내며 관객들에게 전율을 선사했다.

'김해진' 역을 맡은 배우들은 첫 공연 후 무대인사를 통해 작품을 향한 깊은 애정을 전했다. 뉴 캐스트로 합류한 강필석은 "공연을 해보니 이 작품이 왜 오랫동안 사랑받았는지 알겠다. 최선을 다해 관객 여러분께 팬레터를 드리고 받겠다"라고 각오를 다졌다. 2019년 삼연에 이어 돌아온 김재범은 "10주년 기념 공연에 불러주셔서 감사하다. 좋은 배우, 스태프들과 좋은 관객 앞에서 공연해서 정말 행복하다"라고 소감을 전했다. 초연부터 전 시즌에 참여한 오리지널 캐스트 이규형은 "(극 중 해진이 마지막 편지를 남긴 날짜인) 3월 17일에 공연으로써 관객 여러분에게 편지를 잘 쓴 것 같다. 특별한 날 객석을 가득 매워 주셔서 감사하다."라고 깊은 감사를 표했다.

뮤지컬 '팬레터'는 2016년 초연 이후 탄탄한 서사와 매혹적인 음악을 바탕으로 독보적인 팬덤을 구축했다. 또한 대만, 중국, 일본 등 아시아 시장 진출에 이어 영국 런던 쇼케이스까지 성료하며 명실상부한 글로벌 K-뮤지컬의 선두주자로 자리매김했다. 지난 2월 예술의전당에서 10주년 기념 공연이 성황리에 폐막한 가운데, 이어지는 대학로 공연 역시 '팬레터'의 위상을 다시 한번 각인시킬 것으로 기대된다. 10년 동안 세월을 초월하는 감동을 전해온 뮤지컬 '팬레터'는 이번 앵콜 공연을 통해 작품이 가진 생명력을 다시금 증명하며 새로운 역사를 써 내려갈 전망이다.

한편, 뮤지컬 '팬레터' 10주년 기념 앵콜 공연은 오는 6월 7일까지 서울 홍익대 대학로 아트센터 대극장에서 공연된다.

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