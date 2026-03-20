전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.20 (금)
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

기후변화에 흔들리는 밥상…생산 증가에도 생선 가격 두 자릿수 상승

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

20일 어류양식동향조사 결과 발표
가자미·넙치는 늘고 조피볼락은 줄어

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 지난해 이어진 고수온이 국내 어류양식 생산망을 흔들면서 밥상에 자주 오르는 생선 가격에도 부담을 키우고 있다. 전체 생산량은 소폭 늘었지만, 생선 가격은 최대 두 자릿수까지 증가를 기록했다. 생산량이 줄어든 품목도 산지가격이 크게 오르면서 소비자 체감 물가를 자극하고 있다.

20일 국가데이터처가 발표한 '2025년 어류양식동향조사 결과'에 따르면, 생산량 증가 폭보다 금액 증가 폭이 컸다. 지난해 어류양식 생산량은 8만2807톤(t)으로, 1년 전(8만1911톤)보다 896톤(1.1%) 늘었다. 같은 기간 생산금액은 1조2110억원에서 1조3579억원으로 1469억원(12.1%) 증가했다.

◆ 생산량보다 더 뛴 산지가격, 조피볼락은 31% 뛰어

주요 어종별로 보면, 넙치류 생산량은 4만1925톤으로 전년보다 1800톤(4.5%) 늘었고, 숭어류도 7979톤으로 1320톤(19.8%) 증가했다. 가자미류 역시 8906톤으로 713톤(8.7%) 늘었다. 반면, 조피볼락은 1만1821톤으로 2648톤(18.3%) 감소했고, 참돔도 6227톤으로 247톤(3.8%) 줄었다.

가격은 더 크게 올랐다. 넙치류의 kg당 평균 산지가격은 1만7048원에서 1만8331원으로 7.5% 상승했고, 조피볼락은 1만877원에서 1만4253원으로 31.0% 급등했다. 가자미류는 1만1648원에서 1만4316원으로 22.9%, 숭어류는 1만1324원에서 1만1937원으로 5.4% 각각 올랐다.

어류양식동향조사 결과 [자료=국가데이터처] 2026.03.20 aaa22@newspim.com

이에 따라 넙치류 생산금액은 7685억원, 조피볼락 1685억원, 가자미류 1275억원으로 집계됐다. 조피볼락은 생산량이 줄었음에도 가격 상승 영향으로 생산금액이 111억원(7.1%) 증가했다.

넙치류와 조피볼락, 가자미류 등 주요 어종의 산지가격 상승으로 생산금액은 지역별로 제주(730억원), 전남(366억원), 경남(200억원) 등이 전년보다 증가했다.

◆ 고수온·한파에 흔들리는 양식 구조

고수온 특보 발령 일수가 2021년 이후 최대치인 85일을 기록하면서 어류양식에 투입된 먹이 양도 줄었다. 지난해 먹이 급이량은 53만4600톤에서 50만9800톤으로 2만4700톤(4.6%) 감소했다. 생사료는 4.9%, 배합사료는 3.2% 각각 줄었다. 특히 조피볼락 사료 급이량은 8만9800톤에서 7만4400톤으로 1만5300톤(17.1%) 감소했다.

양식업 기반도 다소 약화됐다. 생산량과 가격 변동뿐 아니라 경영 여건 자체도 악화된 것이다. 해상 가두리 경영체의 휴·폐업이 늘면서 전체 경영체 수는 1447개에서 1420개로 27개(1.9%) 줄었고, 종사자 수도 5347명에서 5204명으로 143명(2.7%) 감소했다. 반면 육상수조식과 축제식 등 다른 형태의 경영체 수는 늘었다.

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 만선의 꿈 싣고 갈매기떼 호위받으며 출어하는 경북 울진 죽변항.2024.01.12 nulcheon@newspim.com

육상수조식은 육상에 수조를 만들어 바닷물을 이용해 양식하는 방식이며, 축제식은 바닷가 인접 육지에 제방을 쌓아 저수지를 조성해 양식하는 형태다.

국립수산과학원에 따르면 2025년 해양의 연평균 표층수온은 21.27℃로, 역대 최고였던 2024년(22.8℃)에 이어 두 번째로 높은 수준이었다. 데이터처는 "소규모 경영체의 휴·폐업과 고수온에 따른 특보 발령 일수 증가로 경영체 수와 종사자 수, 급이량이 감소했다"며 "고수온 특보 일수가 전년보다 14일 늘어 어류 절식 조치 등이 시행됐다"고 설명했다.

aaa22@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
사진
'법정 소란' 권우현 영장심사 시작 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 섰다. 서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분 법정 소동 혐의를 받는 권우현 변호사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다. 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 선다.  사진의 왼쪽에서 두 번째가 권우현 변호사. [사진=유튜브 캡쳐] 권 변호사는 이날 오전 9시 30분쯤 취재진을 피해 법정 안으로 들어갔다. 앞서 서울중앙지검은 김 전 장관의 변호인단 중 한 명인 권 변호사에 대해 경찰이 신청한 구속영장을 법원에 청구했다. 권 변호사는 지난해 11월 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 진행된 한 전 총리의 속행 공판에서 김 전 장관의 증인신문 도중 소란을 피워 감치 15일을 선고받았다. 이후 권 변호사는 같은 달 열린 감치 재판에서 "해보자는 것이냐", "공수처(고위공직자범죄수사처)에서 봅시다"라고 발언했고, 재판부는 이를 문제 삼아 감치 5일을 추가로 내렸다. 그러나 이후 서울구치소가 인적사항이 확인되지 않았다는 사유로 수용을 거부하면서 집행 명령이 정지됐다. 대법원 법원행정처는 같은 달 법정모욕·명예훼손 혐의로 경찰에 고발장을 제출했다. 한편 서울중앙지검은 지난 1월 김 전 장관 변호인단인 이하상·권우현·유승수 변호사의 법정 내 품위 손상 행위와 이 변호사의 유튜브 내 모욕적 발언 등을 이유로 대한변호사협회에 징계 개시를 신청했다. 변협은 이 변호사의 유튜브 발언 부분에 대해서만 징계 개시를 청구하고, 법정 내 언행 등에 대해서는 변호인의 조력을 받을 권리를 보호한다는 등의 이유로 기각했다. 검찰은 변협 결정에 대해 지난 12일 이의신청을 제기했다. pmk1459@newspim.com   2026-03-20 11:05

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동