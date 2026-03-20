로킷헬스케어, 미국 유방 재건 시장 본격 진출

AI 장기재생 플랫폼으로 9.1조원 규모 재생의료 풀라인업 완성

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 초개인화 장기재생 플랫폼 전문기업 로킷헬스케어가 미국 유방 재건 시장에 본격 진입했다고 20일 밝혔다. 당뇨발·피부암·창상 재생에 이어 고부가가치의 성형·재건 영역까지 포트폴리오를 확장하면서 'AI 피부, 장기재생 토탈 솔루션' 전략을 추진한다.

회사에 따르면 이번 행보는 단순한 파이프라인 추가가 아닌 미국 보험 기반 재건 시장을 겨냥한 플랫폼 확장이라는 점에서 관심이 집중되고 있다. 특히 이번 유방 재건 진출을 통해 로킷헬스케어는 미국 내에서 총 가용 시장 약 67억5000만 달러(약 9조원)에 달하는 재생의료 풀 라인업을 구축했다.

유방암은 전 세계 여성 암 발생률 1위다. 유방암의 생존율이 향상되면서 수술 후 삶의 질을 좌우하는 재건 수요도 함께 증가하고 있다. 특히 미국은 여성건강 및 암 권리법(WHCRA)으로 유방절제 후 재건 수술이 보험으로 보장돼, 재건 수요가 꾸준한 세계 최대 규모의 시장이다.

로킷헬스케어 로고. [사진=로킷헬스케어]

시장조사기관에 따르면 글로벌 유방 재건 시장은 올해 25억 달러 규모가 예상되며, 이 중 미국 시장은 연평균 성장률(CAGR) 6.8%를 기록하며 오는 2030년 약 16억 달러(한화 약 2조3000만원) 규모로 성장할 전망이다. 이는 로킷헬스케어가 공략하는 미국 내 주요 적응증별 시장 중에서도 신규 진입한 고부가가치 영역에 해당한다.

로킷헬스케어는 보험 수가 체계가 이미 확립됐고 고단가·고성장 특성이 뚜렷한 이 시장에 기술을 적용해 독보적인 수익 구조를 확보한다는 전략이다. 실제로 최근 미국 버팔로 지역 대형병원에서 유방 재건 수술을 성공적으로 시행하며 자사 기술의 임상적 유효성을 입증했다.

이번 수술 성공을 통해 기존 피부 재생을 넘어 난이도가 높은 유방 재건 영역에서도 AI 장기재생 플랫폼이 적용될 수 있음을 확인한 것이다. 현재 유방 재건의 표준 옵션은 보형물 삽입, 자가조직 이식, 사체피부 보조 방식으로 구분된다. 하지만 각각의 방법이 한계를 갖고 있다.

보형물 재건은 피막 구축과 감염 리스크가 존재한다. 자가조직 이식은 높은 만족도에도 불구하고 긴 수술 시간과 미세수술 인프라 부담으로 인해 확장성이 낮다. 특히 필수 소모품인 사체 피부는 고가임에도 불구하고 장액종 발생 등의 논란이 있어 의료 재정의 부담으로 여겨진다.

로킷헬스케어가 제시하는 자가 ECM 기반 플랫폼은 환자 본인의 조직을 활용함으로써 면역 거부 반응과 이물감을 최소화한다. 이는 고가 ADM 의존도를 획기적으로 낮춰 병원에는 경제적 이득을 제공하고, 환자에게는 자연스러운 기능 회복을 선사할 '게임 체인저'라는 평가다.

미국 유방 재건 시장 전략은 단발성 장비 판매를 넘어 환자당 수익이 발생하는 반복 매출 구조가 될 예정이다. 로킷헬스케어의 비즈니스 모델은 단순한 장비 판매에 그치지 않고, 연간 약 15만 건에 달하는 미국 유방 재건 수술마다 'ECM 패치 키트'와 'AI 소프트웨어' 사용료가 발생한다. 이는 수술 건수의 증가가 곧 기업의 기하급수적 매출 성장으로 직결되는 형태다.

특히 올해 미국 의료 정책의 핵심 기조인 총진료비 절감과 외래 수술 센터 중심 이동, 가치 기반 평가 강화 흐름은 강력한 우호 환경이다. 합병증과 재수술을 줄이고 표준화된 프로토콜을 제공하는 기술 특성상, 보험자와 병원 모두에서 채택 유인이 급증할 것으로 예상된다.

로킷헬스케어는 이미 글로벌 성과를 내고 있는 당뇨발과 피부암·창상 재생 영역에 이어, 이번 유방 재건 진출을 통해 '만성창상-종양 후 재건-성형 재건'으로 이어지는 재생의료 풀라인업을 완성했다.

로킷헬스케어 관계자는 "이번 진출은 단순히 외형을 복원하는 것을 넘어 환자 본연의 조직 기능과 형태를 회복시키는 AI 장기재생 플랫폼의 글로벌 표준화를 향한 중요한 이정표가 될 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com