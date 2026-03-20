문애리 WISET 이사장 재산 83억...고위 공직자 중 최다

인사혁신처 고위공직자 재산공개

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부공직자윤리위원회가 신분 변동이 발생한 고위공직자 100명의 재산을 공개한 가운데, 문애리 한국여성과학기술인육성재단(WISET) 이사장이 80억 원대 자산으로 현직자 중 1위를 기록했다.

20일 공개된 자료에 따르면 문 이사장은 총 83억7000여만 원의 재산을 신고했다. 주요 자산으로는 서울 용산구·성북구 일대 토지 약 29억 원, 광진구 신동아 파밀리에 아파트와 서초구·용산구 상가 등 건물 약 45억 원이 포함됐다. 여기에 13억 원 규모의 예금과 증권, 가상자산 등이 더해졌다.

문애리 한국여성과학기술인육성재단(WISET) 이사장. [사진=뉴스핌DB]

뒤를 이어 김은경 서민금융진흥원장이 약 79억2000만 원을 신고하며 2위를 차지했다. 반포동 아크로리버파트 아파트와 다세대주택, 예금 등이 주요 자산이다.

3위는 박성혁 한국관광공사 사장으로, 서초구 메이플 자이 아파트와 미국 뉴저지 소재 부동산, 예금·증권 등을 포함해 약 63억 원을 신고했다.

이 밖에도 김호철 감사원장은 약 36억7000만 원, 김종철 방송미디어통신위원장은 약 18억5000만 원, 김성식 예금보험공사 사장은 약 16억2000만 원의 재산을 각각 신고했다.

퇴직자 가운데서는 임숙영 전 질병관리청 차장이 가장 많은 재산을 보유한 것으로 나타났다. 그는 총 70억3000여만 원을 신고했으며, 이는 종전보다 21억 원 이상 증가한 수치다. 재산 증가는 주식 가치 상승과 예금 증가에 따른 것으로 설명됐다.

이어 김경숙 전 의원이 약 59억7000만 원으로 뒤를 이었다.

이번 재산 공개는 지난해 12월 2일부터 올해 1월 1일까지 취임·승진·퇴임 등으로 신분 변동이 발생한 고위공직자를 대상으로 이뤄졌다.

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