부산시 감사위원회, 지방선거 앞두고 공직자 특별감찰

무관용 원칙, 선거법 위반 예방
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시 감사위원회는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 6월 2일까지 공직자 선거 중립 확보와 기강 확립을 위한 특별감찰을 실시한다고 19일 밝혔다.
행안부와 시 감사위원회로 구성된 합동감찰반은 시 본청·직속기관·사업소·16개 구·군 및 산하기관을 대상으로 선거 일정에 맞춘 단계별 감찰에 나선다. 공무원 정치적 중립 훼손, 복무 위반, 품위 훼손 등 기강 해이 사례를 중점 점검한다.
특별감찰은 세 분야로 나뉜다. 먼저 공무원 정치적 중립 의무 위반을 집중 감찰한다. 특정 정당·후보 지지·반대 행위, 선거 관련 게시물 게시·공유, 선거운동 참여 등을 엄격히 확인한다.
복무 관리 실태를 점검한다. 근무시간 사적 용무, 근무지 무단 이탈, 근무 태만 등을 집중 조사한다.
공직기강 해이 행위에 무관용 처벌을 원칙으로 한다. 금품수수, 음주운전, 품위 손상 등 윤리 위반에 엄중 문책한다.
시는 오는 31일 시·구군·산하기관 관계자 회의를 열어 특별감찰 사항을 공유했다. 각 기관 자체 점검을 강화해 선거법·복무 위반 사전 예방에 나선다.
윤희연 감사위원장은 "지방선거를 앞둔 공직자 중립성과 청렴성이 핵심"이라며 "기강 해이 시기 선거법·비위 행위를 집중 감찰해 공정한 선거 환경을 조성하겠다"고 말했다.
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