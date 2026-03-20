부산시, '1000인의 아빠단' 출범…행복육아 문화 확산

온·오프라인 활동 및 지역 체험 병행

구·군 지역별 특화 체험프로그램 운영

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 아빠의 육아 참여를 확대하고 가족 중심의 행복육아 문화를 확산하기 위해 '부산 100인의 아빠단'을 '부산 1000인의 아빠단'으로 확대 운영한다.

시는 오는 21일 오후 2시 시청에서 16개 구·군 아빠단과 함께 합동 발대식을 열고 본격적인 활동에 들어간다.

부산 100인의 아빠단 9기 성과보고회[사진=부산시] 2026.03.20

이번 발대식에는 200명이 현장에서 800명이 온라인으로 참여하며 ▲'1000인의 아빠단' 소개 영상 ▲대표 아빠단 선언문 낭독 ▲릴레이 깃발 퍼포먼스 ▲기념촬영 순으로 진행된다. 이어 2부 네트워킹과 오리엔테이션을 통해 구성원 간 소속감과 실천 의지를 높일 예정이다.

'부산 1000인의 아빠단'은 시 아빠단 100명과 16개 구·군 단위 아빠단 900명으로 구성됐다. 올해 3월부터 12월까지 온라인 주간 미션(놀이·교육·건강·관계 등)과 지역 명소 체험, 가족 프로그램 등 온·오프라인 활동을 병행한다. 9월에는 아빠단 연합 '함께육아 데이'가, 12월에는 해단식이 예정돼 있다.

시는 지난 2018년 전국 최초로 오프라인 아빠육아 프로그램인 '100인의 아빠단'을 운영해왔다.

지난해에는 클래식 콘서트, 구포국수 체험, 드로잉 미술, 가족 물놀이 등 사계절 프로그램을 진행했고, 올해는 시와 16개 구·군이 함께 지역 특색을 살린 체험 프로그램을 추진한다. 대표적으로 영도구 어묵 만들기, 수영구 요트 체험, 기장군 버섯공장 견학 프로그램이 운영된다.

박형준 시장은 "올해 10기를 맞은 아빠단이 '100인'을 넘어 '1000인'으로 새롭게 출범하게 돼 뜻깊다"며 "부산 전역에 '아빠육아'와 '행복육아' 문화가 확산되길 기대한다"고 말했다. 이어 "앞으로도 엄마·아빠·아이 모두가 함께 성장할 수 있는 양육환경을 만들어 아이 낳고 키우기 좋은 도시 부산을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

ndh4000@newspim.com