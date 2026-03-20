李대통령, 오늘 동계 패럴림픽 선수단과 오찬…중소기업인 초청 간담회도

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 20일 밀라노-코르티나 동계 패럴림픽 국가대표 선수단을 청와대로 초청해 오찬을 한다.

청와대는 이 대통령과 김혜경 여사가 이날 청와대 영빈관에서 동계 패럴림픽 선수단과 함께 오찬을 한다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 5일 서울 청와대에서 열린 동계올림픽 선수단 격려 오찬에서 미소를 짓고 있다. [사진=청와대] 2026.03.06 photo@newspim.com

동계 패럴림픽 선수단은 이번 대회에서 금메달 2개, 은메달 4개, 동메달 1개를 획득해 종합 13위를 기록했다. 역대 동계 패럴림픽 최고 성적이다.

이 대통령은 대회 기간 중 메달 소식이 들려올 때마다 선수들에게 축하와 응원을 보낸 바 있다.

동계 패럴림픽이 폐막한 뒤인 16일에는 "우리 선수단은 이번 대회 여러 종목에서 메달을 획득하며 역대 최고 성적을 기록했다. 대한민국 장애인 스포츠의 새로운 역사를 쓰는 동시에 국민들께 큰 감동과 자부심을 선사했다"고 했으며, 앞서 지난 15일에는 크로스컨트리 스키 여자 20km 인터벌 스타트 좌식 종목에서 금메달을 획득한 김윤지 선수에게 "위대한 여정을 완주한 김 선수에게 다시 한 번 뜨거운 박수를 보낸다"고 축하했다. 또 12일에는 연일 메달 소식을 전하는 대한민국 선수단을 향해 "기적과도 같은 우리 선수단의 활약, 정말 대단하다"고 격려하기도 했다.

이 대통령은 오찬 후 청와대 영빈관에서 중소기업인 간담회를 한다. 중동 상황 악화에 대비할 수 있도록 정부의 지원 대책을 설명하고 대기업과의 양극화 해소 방안 등 중소기업 애로 사항을 청취할 것으로 예상된다.

the13ook@newspim.com