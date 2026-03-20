韩国打造"炸鸡文化带" 推动美食与旅游融合

纽斯频通讯社世宗3月20日电 韩国农林畜产食品部将着手构建以炸鸡为中心、串联全国鸡肉料理与旅游资源的"炸鸡文化带"。政府计划以外国人偏好的韩餐菜单为先导，扩大美食旅游，同时提振地区经济。

【插图=AI生成】

农林畜产食品部19日在韩国观光公社首尔中心发布"炸鸡文化带"构建计划。该项目旨在以全球认知度高的炸鸡为中心，将参鸡汤、辣拌鸡块等多种鸡肉料理与地区旅游资源相结合，扩大外国游客吸引力。

"韩餐美食带"是将地区食材、饮食与旅游相衔接的项目，自2024年起已围绕酱类、泡菜、人参、传统酒等主题推进。今年以炸鸡为核心主题，扩大美食带外延。

政府将以春川辣炒鸡排、安东炖鸡等地区代表性鸡肉料理为中心，串联旅游景点，打造"全球美食据点"。同时，将韩国观光公社评选的"本地美食旅行33选"与地区隐藏美食店相结合，构建一条完整的旅游动线。以此计划使外国游客体验各地区特色鸡肉料理，并延伸至旅游体验。

政府还将构建与地区农户的共赢模式。开发使用义城大蒜、昌宁洋葱等地区特产菜品，并运营与地区旅游资源相结合的体验项目。同时，利用现有炸鸡行业的制造基础设施，作为参观项目，将其扩大至包含生产流程体验的"体验型旅游内容"。

农林食品部自当天起启动了"我的炸鸡文化带"全民参与活动。民众可直接推荐地区炸鸡美食店、鸡肉料理街及相关故事，未来将反映在带区构建中。政府计划上半年公开"炸鸡文化带地图"，并利用旅游创作者内容并进行宣传。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社