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李, 복지부 '그냥 드림' 질책 vs 농식품부 '농어촌 기본소득' 호평

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李, 제10회 국무회의 끝내고 실무 공직자 격려 오찬
그냥드림 사업 우려…"정책 목적·효과 분명해야" 지적
농어촌 기본소득 시범사업 긍정 평가…월 15만원 지급

[세종=뉴스핌] 이정아·양가희 기자 = 이재명 대통령이 정부 부처 실무 공직자들과 가진 오찬 자리에서 복지부의 '그냥드림' 사업은 질책하고, 농림축산식품부의 '농어촌 기본소득' 시범사업은 긍정적으로 평가한 것으로 전해졌다.

20일 관계부처에 따르면, 이 대통령은 지난 17일 제10회 국무회의 직후 세종에서 실무 공직자들과 오찬을 갖고 부처별 정책 추진 상황을 점검했다.

이 자리에서 복지부가 추진 중인 '그냥드림' 사업이 언급되자 이 대통령은 사업 방식에 대해 우려를 드러낸 것으로 알려졌다. 단순한 복지 지원 중심의 구조에 대해서는 정책 목적과 효과가 분명해야 한다고 지적하며 제도 보완을 주문한 것으로 전해진다. 

그냥드림 사업장 모습. [사진=익산시]2025.12.15 lbs0964@newspim.com

'그냥드림' 사업은 도움이 필요한 누구나 긴급 생필품을 지원받을 수 있는 일종의 한국판 푸드뱅크다. 도움이 필요한 사람이면 누구나 전국 107곳의 '그냥드림센터'를 찾아 2만원 한도의 기본 먹거리와 생필품을 지원받을 수 있다.

다만 이용자의 소득·자격 기준이 명확히 존재하지 않아 제도를 촘촘히 짜야 한다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.

이재명 대통령이 경기도지사 시절인 지난 2020년 코로나19로 경제적 위기를 겪는 긴급 생계위기 대상자를 위해 '경기 먹거리 그냥드림 코너'를 시작한 점을 감안하면, 현재처럼 대상 범위가 확대된 구조는 정책 취지와 거리가 있다는 분석도 나온다.

특히 국가사업으로 확대되는 과정에서 지원 대상이 넓어지며 재정 소요가 커질 수 있다는 점도 부담 요인으로 꼽힌다. 이에 따라 단순 지원을 넘어 대상 기준과 정책 목적을 보다 정교하게 설계할 필요성을 강조한 것으로 해석된다.

복지부 관계자는 "어려운 분들의 기본 먹거리를 보장하기 위해 2만원 상당의 물품으로 드리고 있다"며 "정말 어려운 분들에게 잘 지급될 수 있도록 취지에 맞게 잘 시행하라는 (대통령) 말씀이 있으셨다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 5일 서울 청와대에서 제8회 국무회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.03.06 photo@newspim.com

반면 농식품부의 '농어촌 기본소득' 시범사업은 긍정적인 평가를 받은 것으로 전해졌다. 해당 사업은 농촌 지역 인구 감소와 소득 불안 문제를 해결하기 위해 일정 지역 주민에게 월 15만원 수준의 소득을 지역화폐 등으로 지급하는 방식으로 설계됐다.

이 사업은 현재 전국 10개 군을 대상으로 시범 추진되고 있으며, 총사업 규모는 약 1조2664억원 수준이다. 단순 현금 지급이 아니라, 지역 내 소비를 유도하고 공동체 유지와 지역경제 활성화를 위해 사용처 제한 등 기준을 까다롭게 설계한 점이 '그냥드림' 사업과 차별화됐다.

관가에서는 이번 사례를 두고 대통령이 부처 정책의 방향성과 재정 투입의 효율성을 동시에 점검한 것으로 받아들이는 분위기다. 경제 부처 한 관계자는 "현금성 지원이라도 목적과 효과, 재정 집행 방식까지 종합적으로 평가하겠다는 이 대통령의 기준이 제시된 것"이라고 평가했다.

[장수=뉴스핌] 이정아 기자 = 26일 오전 전북 장수군청 광장에서 한 주민이 지역 농산물을 농어촌 기본소득을 통해 구매하고 있다. 2026.02.26 plum@newspim.com

plum@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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