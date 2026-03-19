호르무즈 파병 압박 속에 열리는 미·일 정상회담...한국도 예의 주시

다카이치 총리, 19일 트럼프 공개 압박 이후 첫 대면 회담

대미 관계 '유사 입장국' 일본이 준비한 카드에 관심 집중

日, 파병 대신 에너지 투자·희토류 협력 등 대안 제시할 듯

정부 "회담 결과는 트럼프 의중 파악에 중요한 기준될 것"

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령의 호르무즈 해협 파병 압박 속에 미·일 정상회담을 위해 미국을 방문 중인 다카이치 사나에 일본 총리의 행보에 모든 동맹국의 이목이 집중되고 있다. 19일(현지 시간) 열리는 정상회담에서 다카이치 총리가 트럼프 대통령의 호르무즈 파병 요청에 어떻게 대응할 것인지, 그에 대해 트럼프 대통령이 어떤 반응을 보일 것인지 모두가 숨죽여 지켜보는 중이다. 정부 역시 긴장 속에 미·일 정상회담을 예의주시하고 있다.

다카이치 총리는 트럼프 대통령이 호르무즈 파병 요청 이후 동맹국 중 가장 먼저 트럼프 대통령과 만나게된 '운 나쁜 동맹국 정상'이다. 최악의 타이밍에 열리는 이번 회담을 두고 일본 언론에서는 "다카이치 정권 출범 이후 최대 위기"라는 평가도 나왔다.

다카이치 사나에 일본 총리가 지난 18일 미일 정상회담을 위해 도쿄 하네다 공항을 출발하면서 전용기 앞에서 손을 흔들고 있다. 총리 [사진=NHK] 2026.03.18

한국은 안보·관세·투자·통상 등 모든 분야의 대미 관계에서 일본과 유사한 고민을 안고 있다. 한국과 일본은 모두 트럼프 대통령이 파병 의무가 있다고 지목한 '호르무즈 해협에 에너지를 의존하고 있는 미국 동맹국'에 해당한다. 이 때문에 이번 미·일 정상회담은 한국에 곧 닥쳐올 파도의 높이를 가늠할 수 있는 좋은 기회다. 이번 미·일 정상회담 결과는 트럼프 대통령의 의중을 파악할 수 있는 중요한 기준으로 작용할 수 있다.

일본은 미국의 심기를 거스르지 않으려고 노력하면서도 파병에는 분명한 선을 긋고 있다. 다카이치 총리는 미국으로 떠나기 전 기자들과 만나 "에너지 안보를 위해 이란 정세가 조기에 진정되는 것이 중요하다"는 원칙적인 입장을 밝혔다. 다카이치 총리는 호르무즈에 자위대를 파병할 것인지 여부에 대해서는 언급하지 않았지만, 정부의 입장을 묻는 야당의 질문에 "할 수 없는 건 못 한다고 확실하게 말하겠다"고 밝혀 파병은 염두에 두지 않고 있음을 시사했다.

만약 일본이 파병을 거부한다면 다른 방법으로 미국에 기여할 수 있는 카드를 제시해야 할 것으로 보인다. 다카이치 총리는 알래스카 원유 수입 확대, 중국 견제를 위한 희토류 등 희귀광물 협력 등을 준비하고 있는 것으로 알려졌다. 또한 미·일 관세 합의에 따른 5천500억 달러 규모 일본의 대미 투자 계획을 구체화하는 방안도 준비하고 있는 것으로 보인다. 다카이치가 파병 대신 어떤 대안을 제시할 것인지, 이를 트럼프 대통령이 어떻게 평가할 것인지가 한국에게는 중요한 관전 포인트다.

18일(현지시간) 미국 델라웨어주 도버 공군기지에서 에어포스원 탑승 전 취재진에게 엄지 들어 보이는 도널드 트럼프 대통령. [사진=로이터 뉴스핌]

정부는 현재까지 이 문제와 관련해 "중동 정세와 관련국 동향을 면밀히 주시하면서, 우리 국민 보호와 에너지 수송로 안전 확보를 위한 방안을 종합적으로 고려하면서 다각적으로 모색하고 있다"는 공식 입장을 유지하고 있다.

정부의 한 당국자는 "트럼프 대통령의 말이 계속 바뀌고 중동 상황도 유동적이어서 지금으로서는 분명한 입장을 낼 방법이 없다"면서 "당분간 사태를 관망하면서 미국의 정확한 의중을 파악하는 것이 최선"이라고 말했다. 이 당국자는 "오늘 열리는 미·일 정상회담이 정부의 입장 정리와 향후 대비에 매우 중요한 시사점이 될 것"이라며 "회담 이후 일본과 접촉해 의견을 교환하는 방안도 검토될 수 있을 것"이라고 말했다.

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